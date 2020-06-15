В честь Греты Тунберг назвали род гигантских пауков

https://static.news.ru/photo/2a668bf8-af09-11ea-9c79-fa163e074e61_660.jpg Грета Тунберг Фото: Spp-Jp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Немецкий арахнолог Питер Ягер назвал в честь шведской активистки Греты Тунберг новый род гигантских пауков. Они получили название Thunberga.

Ягер таким образом решил привлечь внимание к проблеме снижения биоразнообразия на Мадагаскаре, где он обнаружил членистоногих, сообщает AFP. Он заявил, что его вдохновили организованные Тунберг школьные климатические забастовки и её призывы к решению проблемы глобального потепления.

Повышение температуры влияет на все области природы — в том числе на эндемическое разнообразие и фауну Мадагаскара, — заявил учёный.

В род Thunberga входит пять видов, один из которых получил название Thunberga greta. Членистоногие обитают не только на самом Мадагаскаре, но и на близлежащих островах.

Ягер не впервые называет животных в честь известных людей: в Малайзии обитает открытый им вид крабовых пауков Heteropoda davidbowie, названный в честь британского музыканта Дэвида Боуи.

Кроме того, в честь Греты Тунберг международная группа учёных в Брунее ранее назвала новый вид улиток. Животных прозвали Craspedotropis gretathunbergae.

Как писал NEWS.ru, песня Дэвида Боуи Starman послужила именем для рода динозавров. Палеонтологи из США назвали ископаемых животных Stellasaurus: с латинского stella переводится как «звезда», а saurus с греческого — «ящерица».