Умерла балерина Мариинки Ольга Моисеева

Скончалась знаменитая балерина и педагог Мариинского театра Ольга Моисеева. Ей было 92 года, говорится на официальном сайте учреждения. Она выступала на сцене Ленинграда с 26 лет, став первой исполнительницей партии в известном балете Юрия Григоровича «Легенда о любви».

Среди её учениц — Светлана Захарова и Олеся Новикова. Последняя недавно впервые за шесть лет получила в Мариинке статус примы.

В памяти учениц Ольга Николаевна [Моисеева] навсегда останется музыкальной, эмоциональной артисткой и чуткой, заботливой наставницей, болеющей за искусство, которому служила всю жизнь, — заявили в театре.

Покойная была ученицей Агриппины Вагановой, танцевала партии Жизель, Китри, Раймонды и Заремы в «Бахчисарайском фонтане», а также партии Одетты-Одилии в «Лебедином озере», Никии — в «Баядерке», Мехменэ-Бану — в «Легенде о любви». О дате и месте прощания с Моисеевой станет известно позже.

Накануне в возрасте 96 лет ушёл из жизни советский диктор, радиоведущий и народный артист России Виктор Балашов. Именно он 12 апреля 1961 года объявил о полёте первого космонавта Юрия Гагарина.

Ранее сообщалось, что умерла 93-летняя американская актриса Джоанн Линвилл. Артистка скончалась 20 июня. Она стала звездой оригинальной научно-фантастической ленты «Стар Трек», выходившей во второй половине 60-х годов прошлого века. Линвилл в «Звёздном пути» предстала в образе командира ромуланцев. Причина ухода из жизни пока не уточняется.