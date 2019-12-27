26 Декабря на 87 году жизни умерла Галина Волчек — актриса театра и кино, режиссёр, художественный руководитель театра «Современник». Играть роли она начала в 1953 году. Театр возглавила в 1972-м. Её первой режиссерской работой стал спектакль «Двое на качелях» по пьесе Уильяма Гибсона.

В 1978-м стала первым советским режиссёром, поставившим спектакль в США — «Эшелон» Михаила Рощина в хьюстонском театре «Аллей». В 1996-1997 годах месте с театром «Современник» гастролировала в Нью-Йорке. Бродвейские гастроли «Современника» были отмечены одной из самых престижных общенациональных наград США в области драматического театра — премией «Драма Деск», которая впервые за многолетнюю историю её существования была присуждена неамериканскому театру, к тому же абсолютным большинством голосов.

Параллельно Галина Волчек снималась в кино — «Берегись автомобиля», «Осенний марафон», «Про Красную шапочку», «Государственная граница. Восточный рубеж». Занималась театральной педагогикой. С 1995 по 1999 год была депутатом Госдумы от объединения «Наш дом — Россия», в 2018 году в качестве доверенного лица поддерживала Сергея Собянина во время его выдвижения в мэры Москвы.

Утром 24 декабря стало известно о госпитализации режиссера. Отмечалось, что она в реанимации. Позже появились сообщения, что 86-летняя Волчек впала в кому. Ее помощница подтвердила факт госпитализации, но не сообщила никаких подробностей. По данным источников, она находилась в Боткинской больнице с двухсторонним воспалением легких. О её смерти стало известно через два дня.

Культурное сообщество со скорбью провожает Галину Волчек. Её театр заявил о возможном приостановлении спектаклей.

Ушла моя молодость, это моя боль, это моя печаль, моя радость, первые шаги на сцене, девять лет моей жизни отдал «Современнику», — написал в Instagram актёр Станислав Садальский.

У каждого своя Галина Борисовна. И она умела буквально задушить своей любовью. Ей было интересно всё в каждом человеке. То, что театр «Современник» не будет играть спектакль — значит театр «Современник» кончился. Потому что Станиславский говорит — умирают родители, дети — но все равно ты должен играть, — рассказал Садальский в комментарии NEWS.ru.

Впрочем, пресс-секретарь театра Елена Волкова пояснила нашему изданию, что вопрос об отмене спектаклей ещё не решен.

Великая, родная, близкая, трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу, — написала певица Алла Пугачёва в Instagram.

Спасибо, Моя дорогая, Галина Борисовна, за подаренное мне счастье находиться, творить, играть рядом с Вами. Спасибо за вашу любовь и доверие. Вы всегда в моём сердце. Я ещё не могу поверить, что не смогу больше вас обнять, — присоединилась к соболезнованиям певица Кристина Орбакайте.

Спасибо за Большое Мастерство, за Ваше невероятно тёплое отношение и любовь к нашей семье. Вы навсегда останетесь в сердце.... , - написал в Instagram Филипп Киркоров.

Татьяна Цыплакова, первая невестка Галины Волчек рассказала NEWS.ru, что та была для неё как мать.

Она для меня была всем — и примером и мамой, и самым близким человеком в моей жизни. И несмотря на развод, мы каждый день созванивались с ней телефону и часто виделись. - Почему ее так любили актеры? - Понимаете у нее очень сильные материнские энергии. Она невероятной доброты и сердечности человек. Всем всегда помогала и жила под лозунгом - спешите делать добро. И поэтому к ней люди тянулись. Вообще она была такой личностью, что многие еще не понимают, что потеряла наша страна. Она потрясающая актриса и рассказчица. Таких сейчас нет, последняя из могикан. Сейчас все стали черствые и пластмассовые, а она была настоящей. Такого уровня людей сейчас не встретить, — сказала Цыплакова.

Прощание с Галиной Волчек начнется 29 декабря в 11:00 в театре «Современник», а похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.