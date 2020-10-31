У поэта Дмитрия Быкова родился третий ребёнок

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У поэта, писателя, журналиста и лектора Дмитрия Быкова появился на свет третий ребёнок. Сына литератору родила его третья супруга Екатерина Кевхишвили.

Писатель сообщил о счастливом событии на своей официальной странице в социальной сети.

Сегодня у нас родился сын, — написал 31 октября Быков в Instagram.

В комментариях с рождением ребёнка лектора поздравили многие коллеги по литературному цеху, в том числе поэтессы Марина Кацуба и Соло Монова.

До брака со своей бывшей студенткой Кевхишвили Быков был женат дважды. Его первая жена — биолог Надежда Гурская, а вторая — писательница Ирина Лукьянова. От брака с прозаиком у Быкова есть сын Андрей и дочь Евгения.

Как ранее передавал NEWS.ru, бизнесмен Джанлука Вакки и модель Шэрон Фонсека стали родителями девочки, которую назвали Блу Иерусалим.

Вакки, который стал известен в мире, как «танцующий миллионер», после того, как его видеоролики с зажигательными танцами обрели вирусную популярность в Интернете, присутствовал при появлении дочери на свет.