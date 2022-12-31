«Тяжелая тема»: Шатилова отказалась от теленовостей из-за СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Шатилова

Диктор советского телевидения Анна Шатилова в разговоре с NEWS.ru заявила, что не смотрит новости. По ее словам, она полностью отказалась от информационных передач с 24 февраля.

Мои нервы этого не выдерживают. Как только вижу новости из зоны СВО, я тут же переключаюсь на канал «Культура». Теперь новости — это не моя тема, — рассказала она NEWS.ru.

Шатилова добавила, что современному телевидению не хватает позитивных новостей. По ее мнению, наполняемость новостных эфиров стоит пересмотреть, а к аудитории важно относиться бережнее.

Что касается наполняемости новостных эфиров, то раньше говорили так: функция телевидения — информировать, развлекать и образовывать. И желательно, чтобы современная программа «Время», поскольку она идет каждый день, все эти три функции выполняла. Да, мы живем в сложное время тревожных новостей. Но ведь надо пощадить зрителей — дать что-то и глазам, и ушам, и сердцу. Чтобы сохранить положительные эмоции, — подчеркнула диктор.

Шатилова также отметила, что в период ее активной телевизионной деятельности она тоже работала с тяжелыми поводами, такими как война в Афганистане. Однако если бы ее сейчас пригласили читать новости о специальной военной операции, она отказалась бы. Свое решение она объяснила тем, что эта тема слишком тяжелая для нее.

Ранее Шатилова оценила работу ведущего ток-шоу «Прямой эфир» и «Привет, Андрей» на канале «Россия 1» Андрея Малахова. Она удивилась возрасту ведущего, которому 11 января исполнилось 50 лет, признавшись, что «считала его гораздо моложе», и назвала лучшую, на ее взгляд, программу в телекарьере Малахова.