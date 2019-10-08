https://static.news.ru/photo/52047eb6-e9ae-11e9-a201-fa163e074e61_660.jpg Владимир Мединский Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Блогер и автор комиксов Денис Оптимисстер вместе с 18 художниками представил в рамках фестиваля поп-культуры Comic Con Russia 2019 комикс «Герои и министр культуры». Произведение стало ответом Владимиру Мединскому на его сентябрьский комментарий о людях, читающих комиксы.

По сюжету министру культуры России приходится лично столкнуться с Бэтменом, Тони Старком (который даже «распыляет» героя), Грутом, Астериксом и Обеликсом, Риком Граймсом из «Ходячих мертвецов» и другими. Как отметил Денис Оптимисстер, выступивший автором идеи, он благодарен Мединскому «за такую дерзость», поскольку этим он запустил «действительно интересный и позитивный движ».

Мединский не задел особо никого. На мой взгляд, он сморозил глупость, не особо подумав, за что получил реакцию от людей — причём реакция была больше положительной. Один хештег #ячитаюкомиксы чего стоит. Люди всех возрастов написали, за что они любят комиксы, — рассказал блогер газете Metro .

Комикс «Герои и министр культуры» выпущен ограниченным тиражом в 500 экземпляров.

В начале сентября министр культуры РФ Владимир Мединский выступил против создания комиксов, посвящённых историческим событиям. По его мнению, взрослому человеку читать комиксы равнозначно признанию «я дебил».

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