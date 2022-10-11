«Святая обязанность»: звезда «Аншлага» согласился участвовать в СВО Юморист Лукинский заявил о готовности участвовать в спецоперации на Украине

Фото: lukinskiynikolay/vk.com

Николай Лукинский

Заслуженный артист России, юморист, пародист Николай Лукинский рассказал NEWS.ru, что является офицером запаса и при необходимости готов влиться в ряды Вооруженных сил РФ и участвовать в специальной военной операции на Украине. Звезда программы «Аншлаг» призвал россиян не уклоняться от призыва в рамках частичной мобилизации, назвав службу «святой обязанностью».

Я служил в Моздоке еще в советское время, у меня даже имеется медаль за службу на Кавказе. Являюсь офицером — был старшим техником по обслуживанию авиационного оборудования. Как Родина прикажет, так и надо делать. Призовут — пойду. Хотя я уже по возрасту не подхожу (Лукинскому 62 года. — NEWS.ru). Но в ситуации, о которой сейчас не хочется думать, пойдем все. Это святая обязанность, — подчеркнул Лукинский.

Ранее российский актер театра и кино, телеведущий Егор Бероев заявил NEWS.ru, что в случае получения повестки не будет уклоняться от частичной мобилизации и согласится отправиться на фронт. Он добавил, что в настоящее время его друзья, которые служат в рядах ВДВ, находятся в зоне проведения специальной военной операции на Украине.