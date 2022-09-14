Концерт «ДДТ» в Петербурге перенесли на следующий год «Газпром Арена»: концерт «ДДТ» перенесен с 24 сентября на 27 мая 2023 года

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Юрий Шевчук

Концерт рок-группы «ДДТ», который должен был состояться 24 сентября на «Газпром Арене», перенесли на 27 мая 2023 года, сообщается в Telegram-канале петербургской площадки. В пресс-службе концертного зала отметили, что выступление творческого коллектива было перенесено по независящим от организатора причинам. Все купленные билеты, как указали в «Газпром Арене», действительны и их можно будет использовать для прохода на грядущий концерт группы.

Зрители, которые приобретали билеты на официальном сайте клуба и не смогут прийти на концерт в указанную дату, могут обратиться за возвратом денежных средств, — сказано в сообщении.

Ранее на лидера коллектива Юрия Шевчука составили протокол об административном правонарушении. Музыкант во время выступления в Уфе рассуждал о том, что такое Родина.

Руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что Советский районный суд Уфы признал Шевчука виновным в публичной дискредитации российской армии. Ему назначили административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

После этого адвокат Шевчука Александр Передрук прокомментировал NEWS.ru решение уфимского суда. Он отметил, что сторона защиты считает приговор несправедливым и собирается его обжаловать.