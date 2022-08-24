Стало известно, за что на самом деле был оштрафован Шевчук В суде Уфы объяснили, что Шевчук был оштрафован за провокационные вопросы зрителям

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Шевчук

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук во время выступления в Уфе задавал своим зрителям неудобные вопросы, которые могли зародить в них сомнения относительно действий ВС РФ на территории Украины, именно это и стало основной причиной составления административного протокола на музыканта, сообщает РБК, в чьем распоряжении оказалась копия судебного постановления. Авторы документа уточняют, что для дискредитации Вооруженных сил России вовсе не обязательно их упоминать.

Задавая подобные вопросы, Шевчук Ю. Ю. как раз и призывает зрителей давать оценку событиям, происходящим на Украине, побуждает сомневаться относительно целей нахождения Вооруженных сил РФ при осуществлении военной операции, подменяя и компрометируя цели и задачи использования ВС при осуществлении СВО. При этом необязательно озвучивать слова «Вооруженные силы РФ» и «армия», — говорится в постановлении.

Также в документе отмечается, что Шевчук «негативно оценил» деятельность президента России Владимира Путина в проводимой им военной операции на Украине. В суде заявили, что ироничная форма, в которой музыкант высказывался о первом лице страны, не влияет на правовую квалификацию его действий.

Ранее руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что Советский районный суд Уфы признал Шевчука виновным в публичной дискредитации российской армии. Ему назначили административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

После этого адвокат Шевчука Александр Передрук прокомментировал NEWS.ru решение уфимского суда. Он отметил, что сторона защиты считает приговор несправедливым и собирается его обжаловать.