Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии Уфимский суд признал лидера «ДДТ» Шевчука виновным в дискредитации ВС России и назначил штраф в 50 тысяч рублей

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Шевчук

Советский районный суд Уфы признал лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука виновным в публичной дискредитации российской армии, сообщил в Telegram руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Ему назначен административный штраф в размере 50 тысяч рублей. Адвокат музыканта при этом заявил, что данное решение будет обжаловано.

Признать виновным в совершении административного правонарушения <...> и назначить административное наказание в виде штрафа в сумме 50 тысяч рублей, — зачитала решение судья.

Сам Шевчук на судебном заседании отсутствовал, указав на то, что находится на карантине из-за контакта с зараженным коронавирусом.

В середине мая после концерта в Уфе на Шевчука был составлен административный протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Исполнитель критически высказался о боевых действиях на Украине и сравнил Родину с нищей старушкой.

Дело против музыканта было направлено в Советский районный суд Уфы, затем оно было передано в Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга по ходатайству самого Шевчука. После этого санкт-петербургский суд вернул документы в Уфу из-за того, что они были некорректно оформлены.

15 июля стало известно, что дело вновь было зарегистрировано в суде Северной столицы. Спустя несколько суток оно было направлено в Уфу и далее никуда не пересылалось.