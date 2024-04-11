Стало известно, как сейчас живет актриса Ольга Жулина

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ольга Жулина

Актриса Ольга Жулина последний раз снималась в кино в 2008 году. Почему оно пропала с экранов, чем занимается сейчас?

Чем известна Жулина

Ольга Жулина родилась 15 июня 1957 года в подмосковном городе Ожерелье (сейчас — микрорайон города Каширы). Мама работала учительницей, а папа трудился на заводе.

Жулина играла в школьном театре. Имея хорошие способности к физике и математике, она собиралась после школы поступать на физмат, но в итоге выбрала Щепкинское училище.

Ее дебютом в кино стала картина «Рожденная революцией». Во время съемок Жулина была еще студенткой, но ее заметили, и после этого она стала активно сниматься.

Актриса играла в лентах «Струны для гавайской гитары», «Перед экзаменом», «Голубые молнии», «Четвертая высота», «Прошлогодняя кадриль», «Цыган», «На помощь, братцы!», «Veniks. Половые щетки», «Время вашей жизни» и других.

Визитной карточкой Жулиной стал фильм «Перед экзаменом». Именно после этой роли ее начали узнавать на улице. Кроме того, за роль в этой картине в 1977 году актриса получила главный приз за женскую роль на кинофестивале в Ташкенте.

Всего в ее фильмографии 12 работ.

Что известно о личной жизни Жулиной

Первым мужем Ольги Жулиной стал режиссер Александр Демидов, который был на 13 лет старше ее. Брак распался, поскольку каждый был слишком занят своей карьерой.

Про второго мужа актриса практически ничего не рассказывала.

Ее третьим избранником стал режиссер Иван Васильев. Жулина снялась в двух его фильмах — «На помощь, братцы!» и «Veniks. Половые щетки».

По информации СМИ, из-за отсутствия работы артистка вместе с супругом в 90-е годы занималась бизнесом по продаже сахара. Но брак тоже распался.

Детей у Жулиной нет.

Куда пропала Жулина, чем занимается сейчас

Ольга Жулина последний раз снималась в кино в 2008 году — тогда вышла картина «Поцелуй не для прессы» с ее участием. Она не только снялась в ленте, но и выступила ее режиссером. Также Жулина режиссировала драму «Обреченные на войну».

Она окончила рекламные курсы и работала рекламным агентом. По данным СМИ, Жулина открыла свое агентство и сейчас занимается режиссерскими проектами.

В кино она не снимается. Выход каких-либо фильмов с ее участием не запланирован.

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