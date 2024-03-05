Актеры «Слова пацана» получили награду на премии интернет-контента «Слово пацана» победил в номинации «Голос поколения» на премии интернет-контента

Фото: Пресс-служба Wink

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Актерский молодежный состав сериала «Слово Пацана: кровь на асфальте» получил награду в спецноминации «Голос поколения» Национальной премии Интернет-контента. Получать премию вышли актеры Ярослав Могильников и Григорий Дудник. Последний решил похвалить себя и своих коллег, говоря слова благодарности.

Хотел бы поблагодарить нас. Мы не спали ночами, валялись в снегу, чтобы получить эту статуэточку и сертификат, — сказал Дудник.

Вручали награду актерам блогер Татарка FM и лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.

Ранее Леон Кемстач, исполнивший роль Пальто в сериале «Слово пацана», пояснил, что финал картины изначально планировали переснимать, чтобы добавить туда трогательных моментов. По словам актера, пересъемки не были связаны с тем, что последние серии были слиты в Сеть до официального выхода. По словам молодого актера, оба финала по-своему хороши, но второй вариант «больше трогает». Особенно он обратил внимание на сцену с участием персонажа Вовы Адидаса.

Режиссер картины Жора Крыжовников ранее говорил, что последние эпизоды сериала было решено переснять из-за ряда ошибок, допущенных в первоначальных версиях. Он отметил, что опасался за одного из главных персонажей сериала — Марата.