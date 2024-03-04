Звезда «Слова пацана» раскрыл, почему переснимали финал сериала Леон Кемстач: финал «Слова пацана» переснимали ради трогательности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леон Кемстач

Леон Кемстач, исполнивший роль Пальто в сериале «Слово пацана», пояснил NEWS.ru в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи, что финал картины изначально планировали переснимать, чтобы добавить туда трогательных моментов. По словам актера, пересъемки не были связаны с тем, что последние серии были слиты в Сеть до официального выхода.

Финал планировали переснимать изначально еще до этого слива. Нашему режиссеру Андрею Николаевичу Першину не очень понравился конец. И 7–8-ю серии он решил переделать: чтобы это больше трогало. Поэтому пересъем был запланирован, — сказал Кемстач.

По словам молодого актера, оба финала по-своему хороши, но второй вариант «больше трогает». Особенно он обратил внимание на сцену с участием персонажа Вовы Адидаса.

Режиссер картины Жора Крыжовников ранее говорил, что последние эпизоды сериала было решено переснять из-за ряда ошибок, допущенных в первоначальных версиях. Он отметил, что опасался за одного из главных персонажей сериала — Марата. А именно за то, что зритель в итоге «захейтит» этого персонажа. Он добавил, что персонажи Турбо и Зима, которых сыграли Слава Копейкин и Лев Зулькарнаев, сильно понравились многим зрителям. Крыжовников подчеркнул, что ему не поступал «сигнал сверху» о том, чтобы концовку сериала изменили.