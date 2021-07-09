Стал известен сюжет последнего неснятого фильма Меньшова

Друг и коллега покойного Владимира Меньшова, председатель комиссии Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний Алексей Лобарев в беседе с NEWS.ru рассказал о последнем неснятом фильме Владимира Меньшова, сценарий которого был написан при содействии режиссёра. Также стал известен сюжет киноленты.

Лобарев рассказал, что жил по соседству с Меньшовым, который также входил в состав Общественного совета при ФСИН, и часто возил кинорежиссёра во ВГИК, где Владимир Валентинович занимался преподавательской деятельностью. Во время одной из таких поездок Лобарев поделился с Меньшовым идеей нового фильма.

Я решил с ним поделиться и говорю: «Мы хотим с Виктором Мережко фильм о полиции снимать». Он говорит: «О, давай, и ресоциализацию туда вставь. Давай в фильме покажем, что главный герой, который боролся со стихией, вышел из колонии и стал нормальным человеком». И мы тогда синопсис наш переделали под него, сейчас осталось уже всего две страницы сценария написать. Мы планируем фильм посвятить ему (Меньшову. — NEWS.ru), — рассказал Лобарев.

Он добавил: в титрах будет указано, что фильм посвящён Владимиру Валентиновичу и что сценарий написан при его содействии.

Ранее сообщалось, что российский артист и телеведущий Александр Олешко рассказал о неожиданном эпизоде с участием Меньшова. В начале 2000-х годов он однажды летел с режиссёром и его супругой — артисткой Верой Алентовой — из США в Москву после гастролей.

Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Россиянам он известен как режиссёр культовых советских фильмов. Он снял такие киноленты, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие. Владимир Валентинович был членом Союза кинематографистов РФ, а также лауреатом множества премий, среди которых «Оскар» и Госпремия СССР.