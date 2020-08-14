Солист белорусского Большого театра отказался от премии Лукашенко

https://static.news.ru/photo/01cb7098-de23-11ea-b07f-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ilya.silchukov

Оперный певец и солист Большого театра Белоруссии Илья Сильчуков отказался от премии президента Александра Лукашенко по поддержке талантливой молодёжи.

Я отказываюсь носить звание трижды лауреата Гранд-премии президента РБ по поддержке талантливой молодёжи, — сообщил в Facebook исполнитель.

По его словам, это неизмеримо малая потеря в сравнении с искалеченными жизнями молодых героев.

Ранее народный артист СССР Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, который в 2014 году ему вручил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В открытом письме политику советский и российский дирижёр и скрипач заявил, что ему стыдно иметь награду, связанную с правителем, который создал «для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией».

Выборы президента состоялись в республике 9 августа. Сразу же после того, как были объявлены предварительные итоги, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Двое пострадавших в результате уличных столкновений скончались. После этого Белоруссия перешла к стадии подчёркнуто мирных бунтов и забастовкам по всей стране. Работу останавливают как крупные бюджетообразующие заводы, так и небольшие предприятия. К стачке присоединяются деятели культуры, искусства, строители, медики и многие другие. В свою очередь действующий президент Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране пытаются раскачивать некие внешние силы. По его словам, власти сделают всё, чтобы не допустить этого.

ЦИК Белоруссии 14 августа огласила окончательные результаты выборов президента. За Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, в то время как за главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов голосов. Против всех, как следует из отчёта ЦИК, высказались 4,59% пришедших на избирательные участки белорусов, писал NEWS.ru.