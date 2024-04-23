«Содержанки», развод, синдром Дауна: как живет актер Владимир Мишуков

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Владимир Мишуков

Актер и фотограф Владимир Мишуков продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Мишуков

Владимир Мишуков родился 11 июня 1969 года в Москве. В 1995 году окончил Российскую академию театрального искусства по специальности актер театра и кино.

Однако после окончания вуза Мишуков сначала стал не актером, а фотографом. Он член Союза фотохудожников России и Союза журналистов Москвы. Работал с журналами Vogue, GQ, Glamour, Elle, In style, Harpers Bazar и другими.

В кино Мишуков дебютировал в 2010 году в ленте «Каденции». Также артист снимался в картинах «Дочь», «Зимний путь», «Петр Лещенко. Все, что было…», «Майские ленты», «Наследие», «Сохрани мою речь навсегда», «Красные браслеты», «Бежать нельзя погибнуть», «Рыба-мечта», «Отличница», «А. Л. Ж. И. Р.», «Доктор Преображенский», «Содержанки», «Шерлок в России», «Хэппи-энд», «Содержанки-2», «Содержанки-3», «Переговорщик», «Объекты в зеркале» и других.

Всего в его фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Мишукова

Владимир Мишуков был женат на враче-акушере Инне Мишуковой, бывшей супруге режиссера Андрея Звягинцева.

В браке родились четверо детей, младший из них, сын Платон, родился с синдромом Дауна. Мишукова рожала его в 38 лет, врачи отговаривали, но они с Мишуковым приняли решение, чтобы ребенок появился на свет.

«Рождение Платона было событием, которое просветило меня. Я чувственно вошел в ощущение, что у мира другой объем, чем я думал, стал непроизвольно, не специально наблюдать за этими людьми, с которыми до этого никогда не соприкасался. Я стал видеть красоту этого мира. Неординарность. В одном из интервью я договорился до того, что люди с синдромом — это люди-притчи, зашифрованные люди. В них передана непрямая информация. Наши дети — записки от Бога. А дети с синдромом Дауна — это такие „посылочки“. В 3D. Объемные. Они излучают информацию о чем-то очень важном», — говорил актер.

Пара развелась в 2017 году.

Фото: Гришкин Денис/Агентство «Москва» Владимир Мишуков

«Мне мечталось быть самым лучшим мужем. Попытка не удалась. Не берусь сказать, как все прошло у моей супруги, но у меня ощущение, что я более болезненно это воспринял. У меня был долгий брак, я эмоционально истощен. Мы прожили 23 года. Много размышлял на эти темы, думал, как правильно поступить. Семья, как машина: ты садишься за руль, но у тебя нет прав, а надо ехать. Рядом сидит человек, который постоянно указывает. Нас же не учат, как водить правильно», — комментировал Мишуков.

Чем сейчас занимается Мишуков

Владимир Мишуков продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актер снялся в сериале «Содержанки-4». В скором времени также выйдут картины «Преступление и наказание» и «Монохром» с его участием.

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