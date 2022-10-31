Актеры сериала «Переговорщик» рассказали о работе над проектом KION выпустил трейлер сериала «Переговорщик» с актёрами Пироговым, Мишуковым и Грыу

Фото: kion

Кадр из сериала «Переговорщик»

Онлайн-кинотеатр KION выпустил трейлер по случаю скорой премьеры захватывающего остросюжетного детективного сериала «Переговорщик», главную роль в котором исполнил Кирилл Пирогов. Это сериал об уникальном специалисте, который способен решить практически любой конфликт методом переговоров. Режиссером проекта выступил Нурбек Эген, а одним из авторов сценария и продюсером — Олег Маловичко. Производством сериала занималась продюсерская компания «Среда». Премьера на KION состоится 3 ноября. Актёры Кирилл Пирогов, Владимир Мишуков и Лянка Грыу рассказали о работе над сериалом о спасении людей.

В центре сюжета — профессиональный переговорщик и отменный психолог Александр Максимов, который разработал уникальную тактику ведения переговоров и спас немало жизней. Однако разработанные им методы не помогли ему спасти дочь, погибшую в ходе освобождения заложников в школе.

Мой герой — человек с противоречивым и сложным характером, герой с тяжелой судьбой. Вместе с режиссером проекта Нурбеком Эгеном мы много работали над его образом: хотелось добиться того, чтобы вопросы, которыми задается персонаж, откликались и у меня как у актера. У нас был консультант-переговорщик, который рассказывал о сути своей работы и вводил меня в курс специфической терминологии, — рассказал актёр Кирилл Пирогов.

Теперь Максимов — отшельник, бросивший сына, супругу и работающий в центре психологический помощи по телефону. Переговорщик находится на грани увольнения, поскольку нарушает установленные правила при выполнении работы. Неожиданное сообщение от незнакомца напоминает герою о былой трагедии и заодно втягивает в опасную игру.

Фото: kion Кадр из сериала «Переговорщик»

Вместе с Пироговым в сериале снялись Владимир Мишуков («Содержанки») и Лянка Грыу. А одним из авторов сценария проекта выступил Олег Маловичко, известный по работе над картинами «Хрустальный» и «Нулевой пациент».

Я очень давно хотела поработать с платформой KION, поэтому новость о моем утверждении на роль была для меня очень радостной. Думаю, что во многом моя героиня мне близка. Она сразу показалась мне родной, словно близкой подругой. Она взрослая, умная, успешная женщина, но события, которые навсегда травмировали ее в прошлом, сделали ее холодной, сосредоточенной, почти безэмоциональной. Страх быть раненой снова сквозит через весь сериал, — отметила актриса Лянка Грыу.

В свою очередь актёр Владимир Мишуков рассказал, что его герой в сериале неоднозначный, противоречивый и сложный. По его словам, он многогранен, не бескомпромиссен, себе на уме, у него специфический род деятельности. Поэтому Мишуков максимально подробно узнавал про конкретику его профессии, которая неизбежно оставляет отпечаток на характере этого человека. Актёр также добавил, что эта история представляется ему как никогда актуальной.

Более 40 популярных корейских дорам ранее были добавлены в библиотеку KION. Онлайн-кинотеатр объявил о премьере хитовых корейских сериалов для разных аудиторий: для подростков — «В прямом эфире», для любителей романтики — «Клетки Ю-ми» и «Ослепительно», для фанатов комедий о полицейских — «Полицейская академия», для бесстрашных — «Счастье», а для поклонников детективов — «Небесный замок».