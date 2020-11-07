СМИ узнали, кому достанется многомиллионное наследство Жванецкого

https://static.news.ru/photo/89fdc756-2098-11eb-ac5b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Жванецкий Фото: Yury Pilipenko/Global Look Press

Михаил Жванецкий оставил после себя немало нажитого за долгую и успешную карьеру. У сатирика пятеро детей и только один из них появился на свет в официальном браке.

Главной спутницей Жванецкого была его вторая жена Наталья Сурова, с которой писатель прожил почти 30 лет, хотя брак официально был зарегистрирован только десять лет назад. Первая жена Жванецкого — математик Лариса рассталась с сатириком очень быстро. Брак, заключённый на заре юности артиста, распался, сейчас женина живёт в Париже, сообщает KP.RU.

До знакомства с Натальей у Жванецкого были старая дача в Одессе, однокомнатная квартира в Москве у Останкино и машина. К моменту смерти наследство сатирика составляло: квартира 250 кв.м., где проживает его сын Дмитрий, дом в Подмосковье, где жил сам артист с женой, ещё один дом в Одессе. Наследство Жванецкого оценивается как минимум в 100 млн рублей.

На всё это есть и кому претендовать. До знакомства с Натальей у Жванецкого родились от двух гражданских браков сын Максим, который живёт в США, и дочь Елизавета. Ещё двое детей — дочь Ольга и сын Андрей появились в результате скоротечных романов писателя. Сын Андрей Рывкин — сценарист, соавтор сценариев к фильмам «Лондонград» и «Духless 2». Он порядком обижен на знаменитого отца, о чём пару лет назад высказался публично.

По словам Андрея, писатель регулярно давал ему деньги, но на этом его участие в судьбе сына заканчивалось. Младший сын Жванецкого Дмитрий рождён женой сатирика Натальей является единственным, кто носит фамилию писателя. Ему , скорее всего, и достанется наследство артиста.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева рассказала о смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого, отметив, что рядом с ним до последних мгновений находились жена Наталья и сын Дмитрий.