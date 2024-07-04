Смерть Гришечкина, просьба к народу, дети: где сейчас актер Алексей Ошурков

Фото: Persona Stars/legion-media.ru

Алексей Ошурков

Актер Александр Ошурков прославился благодаря картинам «Солдаты» и «Штрафбат». Где он снимается сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Ошурков

Александр Ошурков родился 19 сентября 1966 года в Ярославле.

В 1984–1986 годах он служил в армии — радиомехаником в частях ВВС.

Ошурков перепробовал много различных занятий, далее остановился на актерской профессии. В 1994 году он окончил Ярославский театральный институт, курс В. А. Воронцова. Какое-то время служил в МХАТ им. М. Горького.

Узнаваемость пришла к Ошуркову после роли командира роты Сергея Шилкина в военной драме «Штрафбат» с Алексеем Серебряковым в главной роли.

Также звездной для Ошуркова стала роль командира части Зубова в комедийном сериале «Солдаты». Его герой проходит путь от капитана до полковника. Действие картины происходит в некой мотострелковой воинской части, в городе близ этой части, в квартирах персонажей. Сюжетная линия в основном выстраивается вокруг второй роты данной воинской части и ее военнослужащих.

Помимо этого, актер снимался в картинах «Каменская», «Гражданин начальник», «Сыщики», «Русские в городе ангелов», «Провинциалы», «Бумер», «Сыщики без лицензии», «Водитель для Веры», «Штрафбат», «Красная площадь», «Солдаты», «Время собирать камни», «Свободное плавание», «Завещание Ленина», «Русский перевод», «Бешеная», «Хозяйка тайги», «Котовский», «Гаражи», «Светофор», «Крапленый», «Приличные люди», «Казаки», «Бывшие», «Мертвое озеро», «Триггер», «Прыжок богомола», «Художник» и других.

Всего в его фильмографии более 140 работ.

Фото: Persona Stars/legion-media.ru Алексей Ошурков

Что известно о личной жизни Ошуркова

Алексей Ошурков женат на женщине по имени Ольга. Она — психолог по профессии. Пара познакомилась в поезде Ярославль — Москва.

У супругов есть двое детей. Родились в 1998 и 2005 годах.

Что Ошурков говорил о смерти Гришечкина

Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин умер 15 сентября 2023 года. Он был коллегой Алексея Ошуркова по сериалу «Солдаты».

«Это для меня был, помимо того что феноменальный, прекраснейший, феерический артист, он делал очень много добрых дел. Он всегда откликался на человеческое горе, страдания. Этому я был лично свидетель. Вот таким он мне запомнился, всегда готовый помочь не только на работе, но и в жизни», — комментировал он «Газете.Ru».

Ошурков также просил всех, кто любил сериал «Солдаты», сходить в храм и поставить свечку в память о Гришечкине.

«Передайте, пожалуйста, мою просьбу к народу, к нашим ребятам, ко всем тем, кто любил сериал «Солдаты» и Славу Гришечкина. Пусть помянет его кто как может, добрым словом, свечой в храме или добрыми делами в память его. Светлая память», — отмечал он.

Чем сейчас занимается Ошурков

Алексей Ошурков продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актер снялся в картинах «Балет», «Абонемент на расследование. Опасные желания» и «Некрасивая подружка. Вундеркинд».

В 2024 году вышли сериалы «Ангелы районы» и «Тень Чикатило» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «12 стульев» и «Овчарка» с Ошурковым.

Читайте также:

Скандал в Ростове, болезнь дочери, молодая жена: где сейчас Сергей Астахов

Критика кандидата в президенты и жизнь в Африке: где сейчас Татьяна Арно

«Главное — что Россией недовольны»: куда пропала актриса Алиса Фрейндлих