SHOT: вдову Караченцова Поргину срочно прооперировали из-за опухоли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людмила Поргина

Telegram-канал SHOT сообщает, что вдове актера Николая Караченцова Людмиле Поргиной провели срочную операцию. По данным канала, у женщины обнаружили опухоль ободочной кишки, позже подтвердив, что новообразование доброкачественное.

По информации SHOT, женщина жаловалась на боли в левой части живота еще в начале осени. Источник канала рассказал, что Поргина провела в больнице четыре дня — с 19 по 23 октября. Сама актриса поделилась с каналом, что чувствует себя хорошо. Она ушла из театра «Ленком» и уехала на отдых в Дубай, пояснив, что не хотела оставаться на ролях массовки в культурном учреждении. По ее словам, в театре «больше нет великого режиссера и великих партнеров».

Поргина длительное время конфликтовала с директором «Ленкома» Марком Варшавером из-за отсутствия главных ролей в театре. Один из их разговоров закончился вызовом скорой помощи, а в январе 2023 года она попала в больницу с нервным срывом. Марк Варшавер считает, что Поргина должна быть благодарна театру, который помогал ей во время болезни супруга, оплачивая все его медицинские услуги и прочие потребности. Директор театра признался в одном из интервью, что жалеет, что когда-то «выбил» ей звание заслуженной артистки.