«Щедрый талант»: звезде «Мимино» Елене Прокловой исполнилось 70 лет

Фото: Е.Корженкова/ТАСС

Актриса Елена Проклова в роли Ларисы Ивановны в фильме «Мимино»

Советской и российской актрисе театра и кино, заслуженной артистке РСФСР Елене Прокловой 2 сентября исполнилось 70 лет. Проклова родилась в Москве в 1953 году. Она снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Среди знаменитых ролей — Татьяна Фешева в драме «Единственная», учительница литературы Марина Максимовна в мелодраме «Ключ без права передачи», стюардесса Лариса Комарова в трагикомедии «Мимино».

В 2006–2010 годах вместе с Геннадием Малаховым Проклова вела программу «Малахов+» на Первом канале, в 2010–2012 годах была ведущей передачи «ЖКХ» на том же канале. Кроме того, актриса написала книгу «В роли самой себя».

Поздравления по случаю 70-летия артистке направил президент РФ Владимир Путин. Он отметил «щедрый талант, обаяние и богатый творческий потенциал» Прокловой, а также галерею созданных ею «ярких, незабываемых» работ в театре и кино. Путин пожелал Прокловой здоровья, благополучия и неиссякаемого вдохновения.

В январе 2023 года артистка получила сложный перелом ноги и попала в больницу. Она рассказала, что подвернула ногу на репетиции в Крыму, а на следующий день сделала рентгеновский снимок, на котором был обнаружен сложный перелом. После этого актрисе наложили гипс, чтобы она смогла сыграть спектакли в пяти городах. Далее следовала операция и постановка пластины.

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