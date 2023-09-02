Советской и российской актрисе театра и кино, заслуженной артистке РСФСР Елене Прокловой 2 сентября исполнилось 70 лет. Проклова родилась в Москве в 1953 году. Она снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Среди знаменитых ролей — Татьяна Фешева в драме «Единственная», учительница литературы Марина Максимовна в мелодраме «Ключ без права передачи», стюардесса Лариса Комарова в трагикомедии «Мимино».
В 2006–2010 годах вместе с Геннадием Малаховым Проклова вела программу «Малахов+» на Первом канале, в 2010–2012 годах была ведущей передачи «ЖКХ» на том же канале. Кроме того, актриса написала книгу «В роли самой себя».
Поздравления по случаю 70-летия артистке направил президент РФ Владимир Путин. Он отметил «щедрый талант, обаяние и богатый творческий потенциал» Прокловой, а также галерею созданных ею «ярких, незабываемых» работ в театре и кино. Путин пожелал Прокловой здоровья, благополучия и неиссякаемого вдохновения.
В январе 2023 года артистка получила сложный перелом ноги и попала в больницу. Она рассказала, что подвернула ногу на репетиции в Крыму, а на следующий день сделала рентгеновский снимок, на котором был обнаружен сложный перелом. После этого актрисе наложили гипс, чтобы она смогла сыграть спектакли в пяти городах. Далее следовала операция и постановка пластины.
NEWS.ru публикует фото актрисы.
Фото: Russian Look
Александр Калягин и Елена Проклова в фильме «Верой и правдой» режиссера Андрея Смирнова, 1979 год
Фото: РИА Новости
Елена Проклова в роли Майи на съемках фильма «Какие наши годы!» режиссера Эльера Ишмухамедова, 1981 год
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press
Полина Ельчанинова, Елена Проклова и Борис Щербаков, 2011 год
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Заслуженная артистка РФ Елена Проклова во время открытия XVI Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во Владивостоке, 2018 год