Путин поздравил Проклову с юбилеем Путин поздравил Проклову с 70-летием и отметил ее богатый творческий потенциал

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Елена Проклова

Президент России Владимир Путин поздравил заслуженную артистку РСФСР, актрису театра и кино Елену Проклову с 70-летием. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, российский лидер отметил щедрый талант и богатый творческий потенциал артистки, которые помогли ей состояться в профессии.

Щедрый талант, обаяние и богатый творческий потенциал помогли Вам состояться в профессии, создать целую галерею ярких, незабываемых работ в театре и кинематографе, добиться успеха на телевидении, а главное, заслужить искреннюю любовь зрителей, — отметил Путин.

Президент пожелал Прокловой здоровья, благополучия и неиссякаемого вдохновения.

Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Елена Игоревна Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве. Она снялась в более чем 30 фильмах и сериалах. Среди ее ролей — Татьяна Фешева в драме «Единственная», учительница литературы Марина Максимовна в мелодраме «Ключ без права передачи», стюардесса Лариса Комарова в трагикомедии «Мимино».

В 2006-2010 годах актриса совместно с Геннадием Малаховым вела программу «Малахов+» на Первом канале, в 2010-2012 года была ведущей передачи «ЖКХ» на том же канале. Также она написала книгу «В роли самой себя».