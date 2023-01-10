Актрису Елену Проклову госпитализировали в Москве

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Елена Проклова

Заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову госпитализировали в Москве со сложным переломом ноги. Актриса сообщила Telegram-каналу «Звездач», что повредила ногу на репетиции в Крыму.

Я сейчас лежу в Боткинской больнице, у меня сломана нога, — заявила Проклова.

Она уточнила, что подвернула ногу на репетиции в Крыму, а на следующий день сделала рентгеновский снимок, на котором был обнаружен сложный перелом. После этого актрисе наложили гипс, чтобы она смогла сыграть спектакли в пяти городах.

Далее меня положили в больницу, сделали операцию, было хирургическое вмешательство, поставили пластину. Но обещали, что скоро буду в строю, — заключила Проклова.

Ранее концертный директор народного артиста России Ивана Краско, госпитализированного 6 января с подозрением на инсульт, сообщил, что артист переведен в общую палату, его состояние оценивается как стабильное. Сам Краско также подтвердил, что идет на поправку, сообщив, что намерен выйти на сцену в День снятия блокады Ленинграда — 27 января.

В начале декабря артист был в плановом порядке госпитализирован в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге для профилактики. Позже Краско обвинили в том, что он выписался из клиники в Петербурге, не оплатив пребывание в ВИП-палате на сумму около 10 тысяч рублей. Его директор отверг обвинения, заявив, что Краско палату выделили бесплатно, к тому же «он же не убежал, как мошенник».