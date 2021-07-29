Шахназаров высказался о всеобщей вакцинации российских актёров

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров в беседе с NEWS.ru отказался комментировать идеи всеобщей вакцинации российских актёров и режиссёров от COVID-19 и допуска на территорию предприятия только привитых сотрудников арендаторов.

Я на эту тему не даю никаких комментариев. Мне 10 раз с утра уже позвонили — что-то там, чего-то, — заявил Шахназаров.

Накануне стриминговый сервис Netflix принял решение ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для актёров, занятых в проектах платформы, а также заставит привиться контактирующих с ними на съёмочных площадках. Компания станет первой в Голливуде, принявшей такое решение на фоне борьбы с коронавирусом.

Решение Netflix ввести обязательную вакцинацию объясняется четвёртой волной новой коронавирусной инфекции, в частности распространением штамма «дельта» в США. По последней статистике Университета Джонса Хопкинса, в США число заражённых превышает 34,6 млн, из которых умерли более 611 тысяч человек.

Ранее Netfix начал снимать первый российский сериал для стримингового сервиса. Проект называется «Анна К», говорится в публикации официального Instagram-аккаунта Netflix Russia. В основе шоу роман Льва Толстого «Анна Каренина», только действие произведения перенесут из второй половины XIX века в современную Россию. Одну из главных ролей сыграет Фёдор Бондарчук.