«Семья должна знать»: худрук Театра сатиры обратился к родным Ширвиндта Худрук Газаров: Театр сатиры сделает все для семьи Ширвиндта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Газаров

Московский академический театр сатиры сделает все для семьи ушедшего из жизни народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта, заявил в беседе с NEWS.ru художественный руководитель культурного учреждения Сергей Газаров во время церемонии захоронения праха актера на Новодевичьем кладбище в Москве. По его словам, артисты будут работать, чтобы увековечить память мастера.

Мы не сможем его заменить, но сможем продолжить дело, которому он отдал всю свою жизнь. Театр будет всегда с Александром Анатольевичем, а Александр Анатольевич будет всегда с нами. Театр сделает все для семьи Александра Анатольевича, и семья должна знать, что Театр сатиры — это их дом и не существует вопросов, которые театр не решит. Мы будем работать, чтобы увековечить память мастера, — сказал Газаров.

Траурное мероприятие прошло в узком кругу коллег и родных Ширвиндта. На нем присутствовали многие известные артисты, такие как Михаил Швыдкой, Федор Добронравов, Геннадий Хазанов, Ирина Купченко и другие. Урну с прахом Ширвиндта захоронили рядом с могилами народных артистов СССР Василия Ланового и Галины Волчек.

Ранее Газаров заявил, что в Театре сатиры сняли с репертуара постановку «Где мы?», поскольку представить в этой роли другого исполнителя, помимо Ширвиндта, невозможно. По словам худрука, в искусстве формулировка «незаменимых нет» не работает. Режиссер Малого театра Андрей Житинкин подчеркнул, что Ширвиндт «по-особому любил» эту постановку и свою роль в ней.