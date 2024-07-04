«Россию умом не понять»: как живет актер Алексей Маклаков после начала СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Маклаков

Заслуженный артист России Алексей Маклаков продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, высказывался ли о спецоперации?

Чем известен Маклаков

Алексей Маклаков родился 6 января 1961 года в Новосибирске. Окончил актерский факультет Новосибирского театрального училища (сейчас — Новосибирский государственный театральный институт).

Маклаков снимался в картинах «Перед свадьбой», «Каменская», «Азазель», «Виола Тараканова», «Дневной дозор», «Время собирать камни», «Офицеры», «Старая подруга», «Мертвый. Живой. Опасный», «Платина», «После жизни», «Милосердный», «Стройка», «Везучий случай», «Лихач», «Шоу большой страны», «Майор Гром: Чумной доктор», «Жизнь олигарха», «Короче, я женюсь!», «Стрим», «ВСЛУХ!» и других.

Всего в его фильмографии более 100 работ.

Известно, что артист является болельщиком московского футбольного клуба «Спартак».

Что известно о личной жизни Маклакова

Первой женой Алексея Маклакова была студентка медицинского вуза Ольга Белокобыльская. В браке родился сын Илья. Долгое время актер не общался с наследником, но спустя время они вместе снялись в сериале «Солдаты».

«Я не понимал, не ощущал наличия ребенка, вот не было внутри отцовского чувства, к сожалению. А когда я увидел его, мне стало очень стыдно, что тогда во мне не проснулся отцовский инстинкт. Я встретил своего сына на площадке. Продюсер Слава Муругов сделал все, чтобы Илья сыграл со мной в „Солдатах“», — объяснял он в программе «Судьба человека».

Второй женой Маклакова была Мария Кархоткина. Она родила ему дочь Николь.

Третья жена Маклакова — Анна Романцева. Пара познакомилась на съемках сериала «Солдаты», где она работала координатором по озвучиванию. Она младше артиста на 23 года.

Маклаков и Романцева поженились в 2008 году. В браке родились две дочери — Инна и София.

Помимо этого, у артиста есть внебрачный сын Прохор. После окончания училища актера направили в Томский ТЮЗ, и в этом городе он нашел любовь.

«Потрясающая женщина, архитектор. Мне вообще везет, меня всю жизнь сопровождают красивые женщины. Но мое желание вырваться было слишком эгоистичным. Я выплачивал алименты и не видел ребенка до 18 лет», — рассказывал Маклаков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алексей Маклаков

Что Маклаков говорил об Украине и СВО

Алексей Маклаков в 2013 году признавался, что любит Украину.

«Я Украину очень люблю. Это неагрессивная страна, но она немножечко отстает от нас в бедах», — говорил он журналисту Евгению Додолеву.

После начала спецоперации актер записал видеообращение, в котором открывал национальную премию «СВОИМ».

«Эта премия вручается вам, бойцам, которые сейчас, в трудной и сложной борьбе, побеждают. Россию умом не понять, потому что у нас есть смекалка, память. Мы помним, как воевали наши деды, отцы. Сейчас пришла беда — и появились новые герои. Спасибо вам, ребята!» — говорил артист.

Чем сейчас занимается Маклаков

Алексей Маклаков продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Третий — лишний?», «Бременские музыканты» и «С кем поведешься… Петербургские анекдоты».

В 2023 году артист снялся в картинах «Любовь-морковь: Восстание машин», «Юность» и «Не одна дома».

В 2024 году вышли ленты «Майор Гром: Игра», «Красные линии» и «Мосгаз. Дело № 10. Метроном» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Напарники. Южнее некуда», «Роднина», «Мы здесь, чтобы вам помочь», «Жека Рассел» и «Карузо» с Маклаковым.

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