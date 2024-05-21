20 мая вечером в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера нового блокбастера «Майор Гром: Игра». Картину представили режиссер Олег Трофим, продюсеры Михаил Китаев, Артем Габрелянов и Ольга Филипук, креативный продюсер Роман Котков.
На красной дорожке также появились актеры, сыгравшие в картине, — Любовь Аксенова, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев, Алексей Маклаков, Андрей Трушин, Матвей Лыков, Ольга Сутулова, Андрей Атлас, Юлия Паршута и съемочная группа проекта.
В центре сюжета майор полиции Игорь Гром, который известен на весь Санкт-Петербург пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к разным преступникам всех мастей. Днем он борется с нарушителями закона вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчелкиной. Появившийся в городе преступник Призрак предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни обычных людей.
«Фильм — разнос! Я, как россиянка, очень горжусь тем, что у нас есть своя, отечественная супергеройская и суперзлодейская вселенная. Причем сделанная по всем канонам и с нашим локальным, неповторимым колоритом. Теперь, благодаря Майору Грому, я наконец-то поняла, почему всю жизнь любила Санкт-Петербург — потому что этот город под надежной защитой», — сказала телеведущая Яна Чурикова.
Как отметил режиссер, команда, работающая над фильмом, создала свою киновселенную. «И играем в ней по своим правилам. Ее можно любить, можно горячо отрицать, но пройти мимо, отмахиваясь, уже не получится. Мы, вне любых сомнений, перевернули страницу в истории новейшей российской поп-культуры и вписали себя», — считает Трофим.
Первыми картину посмотрели Вера Вольт, Даниил Воробьев, Софья Аржаных, Гриша Верник, Илья Виногорский, Сергей Чихачев, Софья Лебедева, Сергей Капков, Светлана Максимченко, Сабина Ахмедова, Валентина Ляпина, Снежана Самохина, Владимир Маслов, Гавриил Гордеев, Анна Бегунова, Дмитрий Власкин, Ирина Горбачёва, Марика Кравцова, Денис Шведов, Полина Ауг, Яна Чурикова, Аркадий Укупник, Кай Гец, Мария Лобанова, Екатерина Вуличенко, Ярослав Могильников, Рената Пиотровскй и многие другие.
Снимки с премьеры — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Снежана Самохина на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Атриса Любовь Аксенова на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Екатерина Вуличенко на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актеры Дмитрий Чеботарев и Лиза Климова на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Комик Андрей Атлас на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Алексей Маклаков на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Александр Олешко на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Рэпер ST и Ассоль на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Юлия Паршута на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Анастасия Резник на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актеры Александра Розовская и Денис Шведов на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Григорий Верник на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Сабина Ахмедова на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Полина Ауг на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Рената Пиотровски на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Ирина Горбачева на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущая Марика Кравцова на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущая Яна Чурикова на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса София Лебедева на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Аркадий Укупник с дочерью на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер Евгений Сангаджиев и его супруга Ксения Андрианова на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актеры Ольга Сутулова и Матвей Лыков на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Матвей Лыков на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Сергей Чихачев на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Комик Гавриил Гордеев (Гавр) на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Кай Гетц на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер Олег Трофим на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»