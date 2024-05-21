Шнур встретил ST после эры «Ленинграда»: фото c показа «Майор Гром: Игра»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Шнуров на премьере фильма «Майор Гром: Игра» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

20 мая вечером в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера нового блокбастера «Майор Гром: Игра». Картину представили режиссер Олег Трофим, продюсеры Михаил Китаев, Артем Габрелянов и Ольга Филипук, креативный продюсер Роман Котков.

На красной дорожке также появились актеры, сыгравшие в картине, — Любовь Аксенова, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев, Алексей Маклаков, Андрей Трушин, Матвей Лыков, Ольга Сутулова, Андрей Атлас, Юлия Паршута и съемочная группа проекта.

В центре сюжета майор полиции Игорь Гром, который известен на весь Санкт-Петербург пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к разным преступникам всех мастей. Днем он борется с нарушителями закона вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчелкиной. Появившийся в городе преступник Призрак предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни обычных людей.

«Фильм — разнос! Я, как россиянка, очень горжусь тем, что у нас есть своя, отечественная супергеройская и суперзлодейская вселенная. Причем сделанная по всем канонам и с нашим локальным, неповторимым колоритом. Теперь, благодаря Майору Грому, я наконец-то поняла, почему всю жизнь любила Санкт-Петербург — потому что этот город под надежной защитой», — сказала телеведущая Яна Чурикова.

Как отметил режиссер, команда, работающая над фильмом, создала свою киновселенную. «И играем в ней по своим правилам. Ее можно любить, можно горячо отрицать, но пройти мимо, отмахиваясь, уже не получится. Мы, вне любых сомнений, перевернули страницу в истории новейшей российской поп-культуры и вписали себя», — считает Трофим.

Первыми картину посмотрели Вера Вольт, Даниил Воробьев, Софья Аржаных, Гриша Верник, Илья Виногорский, Сергей Чихачев, Софья Лебедева, Сергей Капков, Светлана Максимченко, Сабина Ахмедова, Валентина Ляпина, Снежана Самохина, Владимир Маслов, Гавриил Гордеев, Анна Бегунова, Дмитрий Власкин, Ирина Горбачёва, Марика Кравцова, Денис Шведов, Полина Ауг, Яна Чурикова, Аркадий Укупник, Кай Гец, Мария Лобанова, Екатерина Вуличенко, Ярослав Могильников, Рената Пиотровскй и многие другие.

Снимки с премьеры — в фотогалерее NEWS.ru.