Актриса Ольга Бган скончалась от последствий алкоголизма Пятый канал: жизнь актрисы Ольги Бган оборвал алкоголь

Фото: Александр Гладштейн/РИА Новости

Ольга Бган

Советская актриса Ольга Бган умерла от последствий алкогольной зависимости, пишет Пятый канал. К алкоголю она пристрастилась после череды неудач в жизни — как в карьере, так и на любовном фронте. Обладая большим количество поклонников, она умерла в полном одиночестве в ночь на 1 января 1978 года.

Тело артистки обнаружил ее первый муж Юрий Гребенщиков, который решил поздравить экс-возлюбленную с Новым годом. По данным канала, за год до трагической смерти Бган приняла решение уволиться из театра, что, по мнению ее коллег по цеху, стало большой ошибкой.

Самой популярной постановкой в театре с участием Бган был спектакль «Маленький принц». Несмотря на успех, с годами 30-летней Ольге Бган стало сложно играть маленького мальчика. Корсет и тонны грима на лице стали приводить к болям, от которых актриса начала избавляться с помощью спиртного.

В этот период она второй раз вышла замуж. Избранником актрисы стал ее поклонник Константин Симонов, которому она родила сына. Спустя пять лет их союз распался, а ребенка пары забрала на воспитание мать Бган.

В 1977 году актриса вновь вышла замуж за человека, который незадолго до этого освободился из тюрьмы. Именно он был последним, кто видел Ольгу Бган живой 31 декабря 1977 года.

Ранее сообщалось, что советский и украинский актер Юрий Потапенко умер в возрасте 58 лет. В пресс-службе киевского «Молодого театра», где он служил с 1991 года, сообщили, что в последнее время артист испытывал боли в сердце.