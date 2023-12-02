«112»: режиссера Митту из-за ухудшения состояния перевели в реанимацию

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Александр Митта

Советского и российского режиссера Александра Митту перевели из отделения неврологии в реанимацию, пишет Telegram-канал «112». По его данным, у 90-летнего народного артиста развилась пневмония.

Как пишут авторы канала, в настоящий момент врачи делают все возможное, чтобы справиться с осложнениями, возникшими в ходе лечения, процесс выздоровления затруднен также из-за хронической болезни.

До этого канал писал, что медики оценивают состояние Митты как тяжелое. О его госпитализации стало известно 12 ноября, артист перенес острое нарушение мозгового кровообращения, после этого ему стало трудно разговаривать.

28 ноября появилась информация о том, что у режиссера наблюдается воспалительный процесс, который развивается у пациентов с недостаточностью кровообращения. Митта находился в неврологическом отделении, где ему регулярно ставили капельницы с антибиотиками.

Ранее из-за госпитализации Михаила Боярского театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге отменил спектакли с его участием. Сын актера, депутат Госдумы Сергей Боярский, подтвердил, что народный артист РСФСР перенес инфаркт. Он отметил, что его отец находится в обычной палате, чувствует себя неплохо, за ним наблюдают врачи.