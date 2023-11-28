Стало известно об изменении состояния здоровья Александра Митты Mash: у Александра Митты развилась застойная пневмония

Состояние здоровья режиссера Александра Митты ухудшилось, сообщает Telegram-канал Mash. По его сведениям, у деятеля отечественного кино развилась застойная пневмония.

У режиссера наблюдается воспалительный процесс, который развивается у пациентов с недостаточностью кровообращения, уточняет канал. В настоящее время Митта находится в неврологическом отделении, ему регулярно ставят капельницы с антибиотиками.

Режиссер был госпитализирован 12 ноября в Боткинскую больницу. При этом сообщалось, что он болеет уже второй день, у него высокая температура и затрудненное дыхание. По данным СМИ, состояние Митты оценивалось медиками как тяжелое.

По сведениям Telegram-каналов, у режиссера был диагностирован повторный инсульт. Кроме того, ситуацию осложняли воспаление почек и сердечные заболевания.