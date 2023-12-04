«Продать невозможно»: Федосеева-Шукшина о своей квартире в Финляндии Федосеева-Шукшина: моя квартира в Финляндии не стоит теперь и €100

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Народная артистка РФ Лидия Федосеева-Шукшина сообщила NEWS.ru, что ее квартиру в финском городе Пункахарью теперь не продать и проехать туда из-за закрытой границы также невозможно. По ее словам, из-за отключения России от системы SWIFT нет возможности платить коммуналку за финскую жилплощадь, что привело к образованию внушительного долга. Федосеева-Шукшина добавила, что члены обслуживающей дом управляющей компании поссорились между собой и здание теперь отключено от всех систем коммуникации — нет ни света, ни воды, ни тепла.

В доме (в котором находится финская квартира актрисы. — NEWS.ru) было больше половины русских, и мы всегда в мире, любви и дружбе жили. И вообще Финляндия раньше была знаменита своей социальной заботой о гражданах, и даже приезжих, и порядком во всех сферах, особенно в коммунальной. А сейчас черт-те что там происходит, — отметила артистка.

Она отметила, что покупала квартиру в Финляндии чуть больше 10 лет назад, последовав примеру других звезд. Например, соседями Федосеевой-Шукшиной в Пункахарью были заслуженная артистка России Елена Кондулайнен, народный артист России Александр Пашутин и некоторые другие российские медийные фигуры. По ее словам, недвижимость в Финляндии тогда стоила недорого, а отношения с РФ были партнерскими.

Чудовищность ситуации с моей финской квартирой состоит еще и в том, что ударили морозы, и в любой момент в доме могут взорваться трубы — пойдет плесень, деформация пола, мебели, все будет испорчено. Продать квартиру в нашей ситуации невозможно, и мебель не продать, никому они не нужны, и даже за €100 никто не возьмет ни квартиру, ни мебель, — отмечает актриса.

Как добавила Федосеева-Шукшина, ее друзья-финны отмечают, что «состояние в целом у местных жителей депрессивное, жизнь там замерла».

Раньше жили благополучно за счет близости границы с Россией и ориентировались преимущественно на русских туристов, развивали экотуры, шопинг-туры, мини-производства, а с закрытием границы это потеряло смысл. Теперь все заморожено и пусто, на улицах ни души, очень редко машины проезжают, все напоминает фильмы про постапокалипсис, очень страшно, — сказала Федосеева-Шукшина.

По словам финских друзей актрисы, высока вероятность того, что уже в декабре границы будут открыты, «потому что жители уже открыто возмущаются, им все больше это не нравится». Федосеева-Шукшина также выразила надежду на то, что политики образумятся и прислушаются к пожеланиям жителей Финляндии.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко назвал нерациональным решение финских властей о закрытии всех пунктов пропуска на границе с РФ. Последний КПП «Рая-Йоосеппи» не работает с ночи 30 октября.