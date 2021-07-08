Познер назвал единственный способ наладить отношения США и России

Журналист и телеведущий Владимир Познер в интервью Forbes назвал единственный способ наладить отношения между Россией и США. Он также объяснил, в чём историческая причина недопониманий между странами.

Собеседник подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин изначально делал шаги в сторону Запада, но подобные действия не восприняли там позитивно. Познер считает , что именно после этого градус недоверия резко повысился.

Чтобы выстроить с нами отношения, Соединённым Штатам необходимо понять: у нас могут быть разногласия, но это разногласия равных участников дискуссии. <...> Но есть одно свойство русского характера: мы не можем плясать под чужую дудку, — отметил Познер.

Россия же, по его мнению, «по разным историческим причинам просто не способна быть чьим-либо вассалом». Журналист предполагает, что отношения Москвы и Пекина ухудшатся по той же причине — Китай дал понять, что «будет поступать так, как хочет» и указывать ему не надо.

Накануне Познер выступил за ужесточение ограничительных мер и наказаний в связи с растущим уровнем заболеваемости коронавирусом в стране. Он высказался за введение локдауна и высоких штрафов в России. Телеведущий сравнил пандемию с войной, когда руководству в условиях экстренной ситуации порой приходится принимать непопулярные и недемократические решения.

Ранее телеведущий признался, что не хочет проводить отпуск в России, объяснив своё решение тем, что всегда отдыхает за границей. Также он затруднился ответить на вопрос, продолжит ли его программа «Познер» выходить в эфире Первого канала в новом телесезоне осенью этого года, не исключив её закрытия.