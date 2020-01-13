https://static.news.ru/photo/3640fb5a-35e9-11ea-8e5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: hbo.com

Телеканал HBO опубликовал тизер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада».

Премьера новых серий проекта состоится 15 марта, говорится в анонсе.

В тизере упоминаются беспорядки в Гонконге и импичмент президента США Дональда Трампа, произошедшие в декабре 2019 года. Кроме того, в ролике предсказывается убийство нового избранного американского лидера в 2024 году, термоядерная катастрофа в Париже в 2025 году и начало второй гражданской войны в Москве в 2037 году.

Как писал NEWS.ru, кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана. Сюжет картины не раскрывается, но известно, что в центре истории — мир международного шпионажа.