Компания Paramount Pictures анонсировала дату выхода четвёртой части комедии «Чудаки».

Фильм, основанный на реалити-шоу канала MTV с розыгрышами и трюками, появится на больших экранах 5 марта 2021 года, сообщает Deadline. Шоу «Чудаки» (Jaskass) вышло в 2000 году. Его создатели —...