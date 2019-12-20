Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана.
Сюжет картины не раскрывается, но известно, что в центре истории — мир международного шпионажа, сообщает «Кинопоиск».
Источники описывают проект как экшен-триллер, совмещающий в себе элементы предыдущих картин Нолана.
Главные роли в фильме исполнят Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон.
Первый тизер киноленты «Довод» появился в августе, писал NEWS.ru.
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