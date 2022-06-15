«Подумайте о детях»: крестник Матвиенко призвал Пугачеву вразумить Галкина Крестник Матвиенко Тюльпанов призвал не пускать Галкина в Россию после слов о спецоперации

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Выступлениями против проведения спецоперации РФ на Украине юморист Максим Галкин «перечеркнул себе всю судьбу», и его «не надо прощать». Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил крёстный сын председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко член «Молодой гвардии Единой России» Владислав Тюльпанов. Он обратился к певице Алле Пугачёвой с просьбой «подумать о детях», «вразумить» мужа и призвал власти «не пускать Галкина обратно в Россию».

Тюльпанов признался, что поддерживает решение ФСБ России закрыть отдельным артистам въезд в страну сроком на 50 лет «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства». По словам крестника Матвиенко, он «в шоке от того, что сделал Галкин». Политик назвал шоумена примером «того, как можно несколькими словами перечеркнуть себе всю судьбу».

Я в шоке от того, что сделал Максим Галкин. Я надеялся, что Алла Борисовна возьмет ситуацию под контроль. И призываю ее, чтобы она вразумила своего мужа. Пусть подумают о детях! Возможно, они захотят связать судьбу с Россией. А какое теперь будет отношение россиян к детям Галкина и Пугачевой? — заявил Тюльпанов.

По его мнению, осудившего действия ВС РФ Галкина «не надо прощать и не надо пускать [его] обратно в Россию».

Ранее ведущий программы «Вести недели» на канале «Россия 1» Дмитрий Киселёв раскритиковал Максима Галкина, который заявил, что всегда был независимым и якобы никогда не получал денег от российских властей. Телеведущий припомнил артисту «работу на госканале и корпоративы „Газпрома“». Журналист поинтересовался, «где была его (Галкина. — NEWS.ru) принципиальность, если уж он так против государства».

В разговоре с NEWS.ru народный артист России Николай Басков назвал «подловатыми» резкие критические высказывания уехавших из России звёзд и призвал власти решить вопрос с их возвращением. По мнению певца, «хаять страну, которая каждому из нас многое дала, неэтично».