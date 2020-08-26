Подросток написал 20 тысяч статей в шотландской «Википедии», не зная языка

https://static.news.ru/photo/4d20bc34-e845-11ea-91ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американский подросток написал более 23 тысяч статей в шотландской версии «Википедии», не зная языка скотс, на котором говорят в британском королевстве. Он просто писал тексты с исковерканными английскими словами.

На коллекцию статей обратил внимание обитатель сайта Reddit, скрывающийся под ником Ultach, передаёт TJournal. Он заявил, что вносил правки и создавал новые страницы пользователь онлайн-энциклопедии из штата Северная Каролина по имени AmaryllisGardener. Он называет себя христианином, интровертом и фурри.

Мне кажется оскорбительным, что он пытается выдать это за наш родной язык, на котором он очевидно не говорит. Как шотландец я вас уверяю, что никто не использует шотландскую версию сайта, поскольку это вообще не похоже на наш язык. Язык, который он использует, — это английский с ошибками в правописании, — пожаловался Ultach.

Он отметил, что автор просто брал целые абзацы из англоязычной версии «Википедии» и переписывал их со своими правками. Пользователь Reddit предположил, что AmaryllisGardener искал отдельные слова в шотландских онлайн-словарях и заменял английское слово на первый попавшийся результат, причём не всегда подходящий.

Ultach подсчитал, что подросток исправлял и создавал примерно девять статей в день. На своей странице AmaryllisGardener утверждает, что «только учится» шотландскому.

Обитатель Reddit, в свою очередь, назвал деятельность американца «культурным вандализмом». По его мнению, автор «нанёс больше вреда шотландскому языку, чем кто-либо в истории», поскольку из-за его статей пользователи всего мира могут подумать, что шотландцы говорят на «ужасной кальке с английского».

AmaryllisGardener — основной администратор шотландской «Википедии», поэтому никто не знает, что с этим делать. Если удалить все его статьи, то, по предположениям пользователей, шотландская версия онлайн-энциклопедии просто исчезнет.

Как писал NEWS.ru, российский актёр дубляжа Иван Жарков, озвучивший Тора из фильмов вселенной Marvel, Кирка из нового «Стартрека» и Невилла Долгопупса из «Гарри Поттера», рассказал, что пользователи Сети намеренно удаляют из «Википедии» информацию о его коллегах.