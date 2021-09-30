Подонки: «Гоблин» Пучков обрушился на героев Бодрова, Питта и Клуни в кино

Переводчик, блогер и рецензент видеоигр Дмитрий «Гоблин» Пучков презентовал на книжной ярмарке в Москве книгу Майка Дэша «Первая семья: клан Джузеппе Морелло и зарождение американской мафии», к которой написал предисловие. В беседе с NEWS.ru Гоблин ответил на вопрос о причинах популярности книг и фильмов про мафию, объяснил, почему считает Данилу Багрова из фильма «Брат» животным, и поделился своим мнением о, как он выражается, «неграх» и «гомосеках».

«Данила Багров — как животное, абсолютно безмозглый брат»

— Вы написали предисловие к книге «Первая семья: клан Джузеппе Морелло и зарождение американской мафии». Почему мафия всем так интересна?

— Говорят, хотя я лично не проверял, что 75% продаваемых книг — это детективы. Гражданам безумно нравится, кто кого зарезал, ограбил. Это все страшно любят. Детективы как в книгах, так и в кино все обожают, соответственно, про бандитов тоже.

При этом у нас происходит умышленная гламуризация образов всяких негодяев и подонков. Это не только у нас. Есть «11 друзей Оушена», где все такие красивые, Брэды Питты, Джорджи Клуни. На самом деле это самые натуральные мрази, ничего хорошего в них нет.

Это люди, которые ломают чужие судьбы, гадят всем, всё портят, нарушают закон. И как-то странно хотеть быть на них похожими. Но идёт именно к этому.

А вот эти книжки, которые мы в переводе публикуем, они совсем про другое. Это документальное повествование, обличённое в некую художественную форму, что на самом деле эти граждане из себя представляют. Кого убили, кого зарезали, кого кинули. Это основано на полицейских материалах, где всё совершенно безрадостно, как и бывает на самом деле. Никакой гламуризации, никакого прославления там нет. И слово «гангстер» там не употребляется, они все бандиты!

Сергей Булкин/NEWS.ru

— В нашем кинематографе тоже много подобных сюжетов: «Бумер», «Бригада», «Жмурки», «Брат». Зритель воспринимает бандитов как героев. А может, бандиты — это действительно добрые хулиганы?

— Нет, следует чётко различать. Мафия — сугубо сицилийское явление. Где-нибудь в Неаполе нет никакой мафии, они все себя называют по-разному. У нас мафии тоже нет, но есть организованная преступность, как и у всех. Организованная преступность характеризуется в первую очередь сращением с официальной властью.

То есть когда платят взятки полицейским и платят чиновникам. Что тут может быть хорошего для наших граждан, которые орут, захлёбываясь, что «чиновники всё украли»? Ели ты ненавидишь этих, что же ты так любишь других? Это неправильно, это шизофрения называется. Они точно такие же гады, воры, они стоят за всей этой коррупцией.

Но режиссёры же разные, в «Бумере» вообще не бандиты, а лохи какие-то, угонщики. Это никакая не мафия. «Жмурки» — это комедия, совсем другое. Но людям всё равно нравится. Нравится смотреть на тех, кто плюёт на законы и условности. Нормальный человек позволить себе этого не может, он даже улицу старается переходить на зелёный свет.

— А Данила Багров — супергерой?

— На мой взгляд, Данила Багров — уголовник. И меня регулярно призывают: мол, мы хотим собрать денег на памятник Багрову, вы не могли бы нас информационно поддержать? Вы в своём уме вообще? Я всё понимаю: герой из кино, всех убил. И зрителю кажется, что вот только так можно порядок навести. Нет! Так порядок навести нельзя, это бездна анархии. Ну да, такие люди были во время развала государства, когда власть самоустранилась от решения всех вопросов и граждане были просто вынуждены брать обрезы в руки и наводить порядок.

Этот самый Данила Багров не несёт ведь никаких идей, он как животное. Абсолютно безмозглый брат, тварь, наёмный убийца. Шизоид!

Гражданин Алексей Балабанов (режиссёр фильмов «Брат», «Брат-2». — NEWS.ru) очень верно чувствовал настроение в обществе, когда люди без руля, в голове вообще никаких ориентиров нет. Зато умеют стрелять и убивать. А что такого? Как там они говорят? «Не мы такие, жизнь такая».

Писатель, публицист Дмитрий Пучков Сергей Булкин/NEWS.ru

«Себя я считаю жизнерадостным графоманом»

— Дмитрий Юрьевич, вы сказали во время презентации книги, что «писать сегодня умеет каждый». Речь шла о настоящих писателях или графоманах?

— Ну, сам себя я считаю жизнерадостным графоманом. Мне писать нравится, переставлять слова. Говорят, смешно получается. Но вы же понимаете, раньше надо было написать, отнести к какому-то авторитетному человеку... Он посмотрит, похвалит или не похвалит. Технически невозможно было это донести до больших масс. А чтобы тебя издали!..

Сейчас есть Интернет. Написал — опубликуй. Люди придут, почитают. Одной массе народа понравится, другой — нет. Писать умеют практически все.

Количество людей, которые умеют писать, пишут интересно и доставляют удовольствие, превышает все разумные пределы. Прочитать всё становится невозможно. Понятно, есть и бездари. Ну, бездарей никто и не читает.

А так, есть выход на огромный рынок, возможности сразу подружиться с издательствами, напечатать книги. Книги продаются бумажные, электронные, масса авторов зарабатывает на продаже книг в электронной форме, вообще ничего на бумаге не печатают. Технический прогресс открыл бесконечные перспективы для граждан, которые хотят самореализации в литературных кругах.

— Вы трепетно относитесь к переводам, как своим, так и чужим. Я часто замечаю неточности даже в переводах названий фильмов. Почему такая проблема есть в нашем кино и в наших книгах?

— Это не только в наших, это повсеместно. Хороших переводчиков, как и гениальных писателей, очень мало. Вот вы переводите на русский язык, было бы неплохо русским языком владеть, это основа вообще. Например, в переводе пишут «мы сделали это». Вы когда-нибудь слышали, чтобы русский человек такое говорил? Во-первых, ты не знаешь язык, на который переводишь. Во-вторых, не знаешь язык, с которого переводишь. И третье — за тобой не стоит редактор, который и английский язык, и русский знает лучше тебя.

— Какую новинку готовите в ближайшее время?

— Книгу под названием «Донни Браско» — про оперативника ФБР, которого внедрили в итальянское преступное сообщество, и он шесть лет вёл там оперативную работу. С моей точки зрения, как бывшего оперативника, это вообще лучшая книга на данную тему, написанная в США. Настоятельно рекомендую к прочтению!

Писатель, публицист Дмитрий Пучков Сергей Булкин/NEWS.ru

«У нас негры — это негры»

— Один из зрителей попросил вас о приватном разговоре, но вы отшутились. А часто бывают моменты, что поклонники лезут в личное пространство? И как вы реагируете?

— Народ воспитанный, у меня в поклонниках нет детей, которые себя не контролируют. Ну, человек приехал откуда-то из Владивостока, ему страшно хочется со мной побеседовать, но я физически не успею. Интернет это дело очень сильно раскрыл. Если у вас по жизни 10–15 близких людей, вы и с ними-то не успеваете общаться. Маму, папу надо навещать регулярно, например. А с друзьями пить каждую неделю невозможно. Когда у тебя через Интернет образуются сотни тысяч поклонников, которые хотят с тобой посидеть, поговорить, уделить внимание всем нереально.

Но основная масса только сфотографироваться хочет. Сфотографироваться можно. Если человек набрался смелости, подошёл, задал вопрос, надо положительно отвечать. Я со всеми фотографируюсь, как мартышка на пляже.

— Вы во время презентации упомянули «негров» и «гомосеков». Звучит немного нетолерантно, как сегодня принято говорить. Вам не кажется?

— Почему? Мы же не в США, у нас негров в рабстве не было. Они по-нашему называются неграми. И не только по-нашему. Негр — это по-русски «чёрный». Если вы в США негра назовёте black, то есть чёрный, он не обидится. Попробуйте у нас кавказца назвать чёрным. Это же просто разные культуры. У нас негры — это негры. Вы же не вкладываете в это попытки оскорбить чернокожего парня или девчонку. Точно так же не вкладываю и я. Зачем тащить к нам это из Америки? Мол, а мы теперь тоже толерантные. Да какая у вас толерантность! Зачем вы это тащите? Это чисто хунвейбины китайские, которые там культурные революции устраивают.

Что касается гомосеков: ну гомосек и гомосек! И что? Мои знакомые гомосеки не обижаются. Они не любят, например, когда ты их называешь гомосексуалист. Вот тут они сразу поправят: гомосексуал. На вопрос «почему» ответят: «Ты же гетеросексуал, а не гетеросексуалист». Ну, на здоровье!

В официальной обстановке назовёшь так, в неофициальной — иначе. Я не хочу кого-то оскорблять, в койку к ним не лезу, они ко мне тоже. Живи ты как хочешь и с кем хочешь.

Вот прыгать на улице и устраивать парады — это я не одобряю. Мы как гетеросексуальные парадов не устраиваем, с полуголыми тётками полуголые мужики не ходят. Почему они хотят это показать — для меня загадка.

Писатель, публицист Дмитрий Пучков Сергей Булкин/NEWS.ru

«Жена в десять раз умнее меня»

— В кино есть такая мода: вводить в повествование темнокожих персонажей или геев. Считается, что таким образом искусство поднимает важные вопросы. Как вы к этому относитесь?

— Резко отрицательно. Вот у нас была Великая Октябрьская социалистическая революция, в рамках которой было объявлено, что женщина тоже человек. Она получила равные права с мужчинами во всём. Если бы вы жили в Советском Союзе, то увидели бы, что у нас тётка совершенно спокойно могла класть шпалы, быть водителем трамвая, директором завода. Никого не интересовало, тётенька или не тётенька. Мне в голову не придёт говорить, что женщина хуже меня. Моя жена, например, в десять раз умнее меня. Занята просто другим, так жизнь сложилась.

Советская власть женщин сначала освободила, а потом дала равные права. А на Западе — наоборот, у них это только прокламации. Как только эти безобразия в США начались, внезапно выяснилось, что бедных женщин там насилуют начальники, в том числе и киношники, принуждают, не пускают на работу, ничего не разрешают. С чёрными то же самое. То у вас равенство и демократия — и вдруг оказывается, что ничего этого нет.

Эти попытки «а давайте к вам в совет директоров женщин, а то их у вас нет»... Совет директоров — это самые зубастые люди, люто агрессивные мужики, физически здоровые. Тётенька родила ребёнка, она не может участвовать в ваших звериных гонках. А вы можете, вы не рожаете, во-первых. Во-вторых, в вас бурлит тестостерон, вы все агрессоры, мужики. Вот и пробились в совет директоров. Вопрос: а тётеньки по карьерной лестнице, сшибая головы и локти, дошли до самого верха? Нет. А что они здесь делают? Они такие же специалисты, как вот эти мужики-карьеристы? Это они построили карьеры, это они построили эту контору. А вы принудительно посадите туда тётенек. А зачем они там?

Если речь про бизнес, а значит, и про деньги, то нет ничего подобного. Всё это ложь, а попытки показать эту «демократию» в кино — вульгарный обман.