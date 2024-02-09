Панк-группа, отказ от мяса, мнение об СВО: где сейчас Ильин из «Интернов»

Фото: Социальные сети

Александр Ильин — младший

Актер Александр Ильин — младший приобрел популярность у аудитории после роли молодого врача Семена Лобанова в 300-серийной комедии «Интерны». Как сейчас живет артист, почему он отказался от мяса, что известно о его панк-группе «План Ломоносова»?

Как Ильин относится к роли Лобанова в «Интернах»

Лобанов был любимцем зрителей, несмотря на то что любил выпить, погулять, схитрить и часто попадал в казусные ситуации из-за отсутствия самодисциплины. Сам Ильин говорил, что герой «Интернов» является его полной противоположностью.

«Я очень люблю эту работу, которой занимался довольно долгое время. Считаю, она получилась. Вообще, „Интерны“ — большой шаг в производстве сериалов. Он задал высокую планку», — признавался Александр Ильин в YouTube-шоу «Говорящие Головы».

Актер признавался, что роль сделала его узнаваемым и ему это приятно, однако иногда его амплуа в «Интернах» провоцирует неловкие ситуации. Ильин жаловался, что некоторые поклонники обращаются к нему в «быдло-гопнической» манере.

«Если на улице подлетают со словами „Эй, Лобанов!“ — это из разряда какой-то быдло-гопнической фигни, которая достойна только очень резкого ответа. Я не поддерживаю, когда забываются в разговоре с людьми», — рассказывал Ильин.

Что известно о группе Ильина «План Ломоносова»

На протяжении 14 лет актер остается вокалистом московской панк-группы «План Ломоносова». После завершения съемок в «Интернах» Ильин изменил свой внешний вид и стал больше похож на панка благодаря тому, что отпустил бороду, набил татуировки и начал выходить на сцену в растянутой белой майке.

Музыканты исполняют композиции в жанре сатирического панк-рока. За годы существования «План Ломоносова» выпустил шесть альбомов. Песни коллектива играют на «Нашем радио», а музыканты часто выступают с концертами в разных городах.

8 февраля 2023 года издание «Медуза» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, признано нежелательной организацией) опубликовало черный список, в котором оказался и «План Ломоносова». Предполагается, что выступления артистов могут быть ограничены по идеологическим соображениям. Официальных подтверждений или комментариев от артистов по поводу этой информации не поступало. Достоверность и существование самого списка никем не подтверждены.

Фото: Социальные сети Александр Ильин — младший

Что Ильин думает про СВО

Актер не делал публичных заявлений по проведению спецоперации на Украине, однако многие СМИ публиковали скриншот, предположительно, со страницы Ильина в социальных сетях, где к фотографии присутствует антивоенная подпись.

До начала СВО группа Ильина выступала в Крыму. Сам же актер числится в украинском списке «Миротворец» в связи с посещением полуострова.

Почему Ильин не ест мясо

Больше 10 лет назад актер отказался от мяса и стал вегетарианцем. По словам Ильина, после этого он стал чувствовать себя лучше.

«Много источников, из которых можно узнать про вегетарианцев с разных точек зрения — физической, метафизической и не только. Во многих философских и религиозных произведениях проскакивает эта тема», — рассказывал Александр Ильин Охтинскому пресс-центру.

Актер поддерживает хорошую физическую форму. Оставаться в тонусе ему помогают тренировки по боксу.

Что известно о личной жизни Ильина

Актер состоит в гражданском браке с пиар-менеджером Юлией Мартыновой, с которой знаком с самого детства. Девушка долгое время совмещала работу и быт, однако последнее время посвящает себя семье и детям.

В 2018 году они впервые стали родителями. Актер, следуя семейной традиции, назвал сына Александром. В 2021 году у Ильиных родился второй ребенок. Мальчику дали имя Ярослав.

Чем сейчас занимается Ильин

В 2022 году актер сыграл в фильмах «Чернобыль», «Карамора» и «Закрыть гештальт». В 2024 году с участие Ильина должно выйти пять проектов: «Бар „Один звонок“» , «Дело Германа», «Робинзон», «Рыжий» и «Трасса».

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