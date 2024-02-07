Развод с Харламовым, критика СВО, похудение: как живет Асмус после «Текста»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Кристина Асмус

Кристина Асмус, получившая известность во многом после роли Вари Черноус в сериале «Интерны», постоянно появляется на светских мероприятиях и делится с подписчиками мнением о резонансных новостях. Как живет актриса, что говорила об СВО, как к ней относится Александр Петров и экс-супруг Гарик Харламов?

Какие отношения у Асмус и Харламова

Пара поженилась в 2013 году, а в январе 2014 года стала родителями дочери Анастасии. Асмус и Харламова считали отличным дуэтом и пророчили им крепкие отношения, однако этому было не суждено сбыться — в 2020 году звезды объявили о разводе.

Злые языки говорили, что причиной расставания стала откровенная сцена Асмус в фильме Клима Шипенко «Текст». Партнером актрисы по откровенной сцене стал Иван Янковский. По сюжету герой Александра Петрова смотрит эротическое видео с парой. После выхода фильма Асмус начали травить и угрожали ей расправой.

«Мне и моим близким угрожали расправой, меня хотели лишить родительских прав и выгнать из страны, я стала героиней тысяч жестоких порнографических мемов и роликов, за мной следили и в деталях рассказывали план мести. Лежа в теплой постели, люди объединялись в массы, самоутверждались и сжигали меня на костре», — писала Асмус в соцсетях.

StarHit писал, что была и иная причина для развода. Адвокат Марина Дубровская заверила, что именно Асмус стала инициатором развода, а Харламов боролся за семью.

Пара несколько лет судилась из-за особняка, в котором продолжала жить, но на разных этажах. В доме также проживала новая спутница Харламова — Катерина Ковальчук.

Комик часто шутил на тему развода и отношений с Асмус, однако одна из колкостей вынудила актрису прояснить ситуацию с совместным проживанием.

«Угрозами ты запретил нам съезжать, а покупать что-либо отказался. Но жить так ненормально. Ребенок должен видеть счастливых родителей», — писала Асмус.

Спустя время экс-супругам удалось урегулировать конфликт, и актриса переехала в квартиру.

«Слушайте, я обожаю шутить про это все дело. Но мы на самом деле друзья. Кристина, большой тебе привет! У нас общая дочь, мы прекрасно общаемся. Чисто юмор», — говорил Харламов на шоу «Натальная карта».

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Гарик Харламов и Кристина Асмус

Сердце шоумена сейчас одиноко. Недавно он подтвердил расставание с Ковальчук.

После развода с Харламовым Асмус держит свою личную жизнь в секрете. В СМИ предполагают, что у нее роман с актером Романом Евдокимовым.

Что Асмус говорила об СВО

Telegram-канал Baza писал, что после начала российской военной операции на Украине актриса опубликовала пост с критикой СВО. Позднее StarHit сообщал, что именно он мог стать причиной возбуждения административного дела против Асмус — ее обвинили в дискредитации ВС РФ. Звезде грозил штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Агент Асмус Мария Нисанова после этого дала короткий комментарий «Ленте.ру»: «Не верьте слухам». Позднее StarHit сообщил, что суд не нашел состава административного нарушения и дело было закрыто.

Как похудела Асмус

В апреле 2023 года артистка призналась, что стала получать больше негативных комментариев по поводу своей фигуры. По словам артистки, хейтеры заявили, что она «раскабанела» и «стала похожа на Харламова».

«„На Харламова стала похожа, квадратная Асмус, раскабанела бабенка, беременна, что ль“ — эти и другие комментарии можно почитать под моими постами. Всех. Волнует. Мой. Вес», — возмущалась актриса.

Актриса не стала отрицать, что набрала вес во время поездки в Сочи, и развеяла слухи о беременности. Знаменитость отметила, что некоторые пользователи всегда недовольны ее весом, даже когда она худая.

В октябре 2023 года актриса опубликовала пост, в котором показала две фотографии: на одной продемонстрировала точеную фигуру, на другой — «упитанную Асмус». По признанию артистки, на снимке она «втянула все что смогла».

«Вчера один актер сказал мне: «Крис, в театре прохладно, накинь что-нибудь». А я ему: «Ну уж нет, пусть все видят, как я похудела», — написала звезда.

Асмус не раскрыла, как же ей удалось достичь таких ошеломительных результатов. СМИ не исключали, что дело в спортивности актрисы и ее тяге к силовым нагрузкам.

Читайте также:

Комедия «Любви не бывает?»: когда выйдет, сюжет, кто заменил Хориняка

Отречение от КВН, команда Путина, болезнь: куда пропал Масляков-старший

Кучера отрекся от Орбакайте? Причастны ли иноагенты и клан Пугачевой