Отказ дочери и молодая жена: как живет Сергей Шакуров, говорил ли об СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Шакуров

Народный артист РСФСР Сергей Шакуров продолжает творческую деятельность. Какие фильмы с его участием выйдут в скором времени, высказывался ли он о спецоперации?

Чем известен Шакуров

Сергей Шакуров родился 1 января 1942 года в Москве. В 1961 он поступил в школу-студию при Центральном детском театре.

Известность Шакуров получил после выхода картины Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих».

«Никита пробы не делал со мной. Мы с ним договорились еще за год до начала съемок, он меня остановил на Мосфильме и говорит: „Сергей, у меня есть интересный сценарий, и там есть для тебя роль. Поедешь в Чечню, в Грозный сниматься“? Я сказал, что с ним поеду, и у нас с ним все очень хорошо получилось», — рассказывал актер.

Помимо этого, Шакуров снимался в лентах «Я солдат, мама», «Каратель», «Месяц август», «Сто дней после детства», «Сибириада», «Вкус хлеба», «Рецепт ее молодости», «Площадь Восстания», «Друг», «Француз», «Божья тварь», «Черная комната», «Кукла», «Пират и пиратка», «Дед 005», «Великая», «Три товарища», «Филатов», «Пищеблок», «Родные», «Оливье» и других.

Всего в его фильмографии более 120 работ.

Что известно о личной жизни Шакурова

Первой женой Сергея Шакурова была актриса Наталья Оленева. В браке родился сын Иван.

Второй раз он тоже женился на коллеге — его избранницей стала Татьяна Кочемасова. В 1976 году у супругов родилась дочь Ольга. После развода родителей она прекратила общение с отцом и даже поменяла отчество и фамилию.

Третья жена Шакурова — продюсер Екатерина Бабалова. Она почти на 30 лет моложе его. В 2004 году у супругов родился сын Марат.

По слухам, в свое время Шакуров был влюблен в старшекурсницу Ларису Гузееву. В тот момент Эльдар Рязанов предложил артисту роль в «Жестоком романсе», и Шакуров якобы настоял, чтобы Гузееву тоже взяли в проект. В итоге она снялась в картине и стала знаменитой, а Шакуров в проекте не появился, так как в театре Станиславского ставили спектакль про Сирано де Бержерака, и он не мог его пропустить.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Шакуров

Что Шакуров говорил о спецоперации

Сергей Шакуров не высказывался о спецоперации, однако в 2022 году, на открытии российского кинофестиваля «Провинциальная Россия», он оценил происходящие в мире события и выразил надежду на то, что здравый смысл и любовь победят.

«Мы очень озлоблены в последнее время, все отрицаем, ничего не принимаем. Я вспоминаю с огромной ностальгией замечательное советское время, когда мы жили все вместе. До сих пор дружу с директорами многих киностудий бывших союзных республик. Надеюсь, здравый смысл и любовь победят», — говорил актер aif.ru.

Чем сейчас занимается Шакуров

Сергей Шакуров продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Папа», «Вредные привычки», «Маленькие комедии», «Чудаки» и «Калина красная».

В 2023 году артист снялся в картинах «За Палыча!», «Гид и большие соблазны» и «Волшебный участок».

В 2024 году вышли проекты «Внутри убийцы» и «Мосгаз. Дело №10. Метроном»с его участием. В скором времени также должны выйти ленты «Азбука Морзе», «Право на лево», «Финал» и «Девятая планета» с Шакуровым.

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