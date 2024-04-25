Свингеры Прилучный и Брутян, «Мосгаз» без Черкасова: что смотрим на неделе?

Фото: Пресс-служба OKKO

Кадр из фильма «Мосгаз. Дело № 10. Метроном»

На новой прокатной неделе в кинотеатрах выходят две военные картины «Блиндаж» и «Суворовец, 1944», комедия о семейной жизни «Неприличные люди» с Павлом Прилучным и Зепюр Брутян, новый фильм о содержанке «Почему ты?». На Okko стартует 10-й сезон сериала «Мосгаз. Дело № 10. Метроном». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

«Блиндаж»

Премьера: 25 апреля

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Александр Метелкин, Даниэль Литтау, Вероника Мохирева, Игорь Петренко.

Зачем смотреть: военно-приключенческая драма о героях, которые внезапно переносятся в прошлое из современного мира.

Фильм расскажет историю двух друзей, которые оказываются в прошлом и всеми силами пытаются вернуться домой. Сергей (Александр Метелкин) — врач скорой помощи. Его лучший друг Пауль (Даниэль Литтау) — немец, который раньше перегонял машины из Германии в Россию. У Пауля есть хобби — он «черный копатель».

«Копатели» находят и незаконно продают боевые трофеи военных времен и другие исторические артефакты. Пауль охотится за немецкими наградами, касками и оружием времен Великой Отечественной войны.

Однажды во время раскопок Сергей и Пауль находят засыпанный блиндаж. Спустившись в него, они переносятся в 1941 год. Сергей и Пауль попадают в эпицентр боевых действий и сталкиваются с героями войны, чьи имена прежде видели на могилах.

«Почему ты?»

Премьера: 25 апреля

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Даниил Воробьев, Алла Юганова, Ангелина Загребина, Владимир Жеребцов, Илья Хотиненко, Дмитрий Поднозов, Юрий Цурило.

Зачем смотреть: экранизация романа Александра Проста «Содержанка».

История, рассказанная в фильме, не впервые появляется на российских экранах. Андрей (Даниил Воробьев) — богатый и женатый мужчина, успешный предприниматель. Алла (Ангелина Загребина) — студентка-бунтарка, которая поступает наперекор своей образцово-показательной семье прокуроров и ищет независимость.

Герои картины встречаются в сложный для обоих период жизни и навсегда меняют судьбы друг друга. Между ними вспыхивает страсть, которая может разрушить все, что было у Андрея, или сделать его самым счастливым человеком.

«На экране, к счастью, не виден тяжелый и самоотверженный труд, на экране — легкость и нежность», — прокомментировал свою работу режиссер и автор сценария Александр Прост.

«Неприличные гости»

Премьера: 25 апреля

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Павел Прилучный, Зепюр Брутян.

Зачем смотреть: комедия от продюсерского центра братьев Андреасян с Павлом Прилучным и Зепюр Брутян.

Сюжет рассказывает историю двух супружеских пар. Одна из них — Виктор (Максим Лагашкин) и Ольга (Екатерина Стулова). Супруги долгие годы живут вместе и забыли про страсть в отношениях. Другая пара — молодые и не скрывающие своих чувств друг к другу Дмитрий (Павел Прилучный) и Лина (Зепюр Брутян).

Соседи Виктора и Ольги — молодая супружеская чета — столь ярко проявляют свою страсть, что это становится серьезной проблемой в новостройке с тонкими стенами. Однажды «громкие соседи» появляются на пороге квартиры с двусмысленным предложением — провести вечер вчетвером.

Продюсером кинокартины стал Сарик Андреасян. По его словам, это проект о людях, «чью любовь затмила бытовуха».

«Суворовец, 1944»

Премьера: 25 апреля

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Всеволод Казанцев, Павел Поляков, Александра Казанцева, Ирина Кривонос, Артем Мокин, Олег Майборода.

Зачем смотреть: в основе сюжета лежат реальные события Великой Отечественной войны.

Действие фильма происходит в 1944 году в небольшой сибирской деревне. Мужчины ушли на фронт. 13–летний Вовка Куликов приезжает из Суворовского училища в родную деревню и узнает о преступлениях местной банды.

Суворовец начинает расследование, намереваясь остановить грабителей. Вокруг него объединяются деревенские ребята. Они выявляют бандитов и их сообщников.

«Это история о маленьком герое и его друзьях, которые в трудные времена смогли объединиться и найти в себе силы противостоять злу во имя добра и справедливости», — сказал накануне премьеры режиссер картины Денис Казанцев.

«Мосгаз. Дело № 10. Метроном»

Премьера: 25 апреля

Где смотреть: Okko

В ролях: Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Алексей Бардуков, Александр Голубев, Игорь Золотовицкий, Сергей Шакуров, Артур Ваха.

Зачем смотреть: 10-й сезон популярного российского детектива о майоре Черкасове.

Все девять сезонов сериала «Мозгаз» главным героем был майор Иван Петрович Черкасов (Андрей Смоляков) — следователь Московского уголовного розыска, который брался за сложные и резонансные дела. Сюжет каждого сезона повествует о расследовании крупных преступлений. Часть серий основаны на реальных историях.

В конце девятого сезона майор Черкасов в последний раз появляется на экране. Он получает ранение и остается в горящем доме. В 10-м сезоне зрители получат ответ на вопрос, выжил персонаж или нет.

События 10-го сезона происходят в 1982 году. Во время выступления погибает известный артист и сотрудник Москонцерта Андрей Гринякин. Многие решили, что это несчастный случай. Но Софья Тимофеева (Марина Александрова) из МУРа берется за расследование, чтобы доказать обратное.

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