Монастырь, фиктивный брак, алкоголизм: как живет актер Александр Лыков

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Актер театра и кино Александр Лыков

Актер театра и кино Александр Лыков прославился благодаря сериалу «Улицы разбитых фонарей». Как он живет сейчас, чем занимается, что известно о его личной жизни?

Чем известен Лыков

Александр Лыков родился 30 ноября 1961 года в поселке Рахья Ленинградской области. Окончил актерское отделение факультета драматического искусства ЛГИТМиКа.

Лыков снимался в картинах «Холодный март», «Сирано де Бержерак», «Бакенбарды», «Улыбка», «Скупой», «Ты у меня одна», «Проклятие Дюран», «Распутин», «Улицы разбитых фонарей», «Болдинская осень», «Медики», «Участок», «Диверсант», «Турецкий гамбит», «Гибель Империи», «Кушать подано!», «Семья», «Время земляники», «Отдамся в хорошие руки», «Шерлок Холмс», «День дурака», «О любви», «Рубеж», «Конная полиция», «Бомба», «Время года зима», «Моя мама — шпион» и других.

Всего в его фильмографии более 120 фильмов.

Что известно о личной жизни Лыкова

Александр Лыков женат на женщине по имени Алла. Пара вместе с 1980-х годов. Супруга также выступает его директором. В браке родились дочь Екатерина и сын Матвей.

Лыков рассказывал, что познакомился с женой во время поступления в вуз. По его словам, женщина первой предложила ему узаконить отношения, причем фиктивно.

«Алла тогда жила у подруги, без прописки. И вот повадился к ней ходить участковый, приставал якобы по делу. Алла спросила меня: „Ты можешь на мне жениться фиктивно?“ После долгой паузы я ответил: „Фиктивно не могу“. С тех пор прошел 41 год», — вспоминал артист.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер театра и кино Александр Лыков

Что известно об алкогольной зависимости Лыкова

В 90-е годы Александр Лыков злоупотреблял алкогольными напитками. По его словам, он делал это из-за неудовлетворенности карьерой.

«Это было время, когда еще все пили достаточно... Такой распространенный эффект еще советского кино. Пили все, но надо сказать, что этого даже не было видно. Все умели как-то держаться», — рассказывал он aif.ru.

В тот период актер много ругался с супругой, однако именно семья помогла ему избавиться от вредной привычки. Спустя время Лыков обратился к вере и даже хотел уйти в монастырь.

«Если бы не вера, уже и не было бы меня. Наверное, как и моих друзей, таких же неостановимых. Влад Галкин был такой, Андрей Панин был такой. Я на самом деле путь долгий прошел, прежде чем к вере обратился. Только вера и способна семью сохранить», — отмечал он.

Чем сейчас занимается Лыков

Александр Лыков продолжает творческую деятельность.

В 2023 году он снялся в картинах «За Палыча!», «Теща», «Финт Боброва», «Большой дом» и «Лето в городе».

В 2024 году вышли ленты «Последний богатырь. Наследие» и «20/22» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Толерантность», «12 стульев», «Три друга, клад и матрос Кошка», «Избранный» и «Злые люди» с Лыковым.

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