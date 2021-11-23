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Отец российского юмора: Масляков отмечает 80-летие
Культура

Отец российского юмора: Масляков отмечает 80-летие

08:34, 24 ноября 2021
Фото: Юрий Машков/ТАСС
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Сегодня, 24 ноября, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков отмечает 80-летие. Клуб весёлых и находчивых невозможно представить без его бессменного ведущего. Эту программу видел каждый россиянин, она до сих пор всеми любима.

КВН стал современной кузницей российских юмористов. Благодаря этой передачи многие участники стали настоящими звёздами. Александр Гудков, Гарик Мартиросян, Тимур Батрутдинов, Станислав Ярушин, Гарик Харламов всегда тепло вспоминают годы, в которые они выступали именно на сцене Клуба весёлых и находчивых. Многие до сих пор благодарят Маслякова за то, что он им дал «билет в жизнь».

Сам Масляков случайно попал на телевидение. Когда он учился на энергетическом факультете Московского института инженеров транспорта, ему и ещё нескольким студентам предложили принять участие в создании юмористической передачи. Он проделал путь от участника институтской команды до ведущего программы, а затем построил настоящую империю КВН, вокруг которой много слухов и скандалов. Самые яркие моменты жизни телеведущего — в галерее NEWS.ru.

Александр Масляков и Светлана Жильцова ведут молодёжную телепередачу, 1971 год

РИА Новости

Ведущий телепрограммы Вираж Александр Масляков, 1984 год

TASS

Александр Масляков во время церемонии вручения кинематографической премии «Золотой орел», 2005 год

Юрий Машков/ТАСС

Александр Масляков и участники команды КВН Пирамида (Владикавказ) во время первого фестиваля команд высшей лиги Международного союза КВН, 2006 год

Сергей Узаков/ТАСС

Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени награждён телеведущий, президент телевизионного творческого объединения «АМиК» Александр Масляков, 2011 год

kremlin.ru

Телеведущие Лариса Гузеева и Александр Масляков на телешоу «Минута славы», 2012 год

Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Александр Масляков, 2015 год

Maxim Burlak/Russian Look

Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён президент Телевизионного творческого объединения «АМИК» Александр Масляков,2017 год

kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Масляков на открытии Московского молодёжного центра «Планета КВН», 2013 год

kremlin.ru

Александр Масляков с сыном перед церемонией вручения государственных наград в Кремле, 2017 год

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Праздничный концерт в честь 60-летия телепрограммы КВН в Красногорске, 2021 год

Владимир Гердо/ТАСС

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