Отец российского юмора: Масляков отмечает 80-летие

Сегодня, 24 ноября, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков отмечает 80-летие. Клуб весёлых и находчивых невозможно представить без его бессменного ведущего. Эту программу видел каждый россиянин, она до сих пор всеми любима.
КВН стал современной кузницей российских юмористов. Благодаря этой передачи многие участники стали настоящими звёздами. Александр Гудков, Гарик Мартиросян, Тимур Батрутдинов, Станислав Ярушин, Гарик Харламов всегда тепло вспоминают годы, в которые они выступали именно на сцене Клуба весёлых и находчивых. Многие до сих пор благодарят Маслякова за то, что он им дал «билет в жизнь».
Сам Масляков случайно попал на телевидение. Когда он учился на энергетическом факультете Московского института инженеров транспорта, ему и ещё нескольким студентам предложили принять участие в создании юмористической передачи. Он проделал путь от участника институтской команды до ведущего программы, а затем построил настоящую империю КВН, вокруг которой много слухов и скандалов. Самые яркие моменты жизни телеведущего — в галерее NEWS.ru.
Александр Масляков и Светлана Жильцова ведут молодёжную телепередачу, 1971 год
РИА Новости
Ведущий телепрограммы Вираж Александр Масляков, 1984 год
TASS
Александр Масляков во время церемонии вручения кинематографической премии «Золотой орел», 2005 год
Юрий Машков/ТАСС
Александр Масляков и участники команды КВН Пирамида (Владикавказ) во время первого фестиваля команд высшей лиги Международного союза КВН, 2006 год
Сергей Узаков/ТАСС
Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени награждён телеведущий, президент телевизионного творческого объединения «АМиК» Александр Масляков, 2011 год
kremlin.ru
Телеведущие Лариса Гузеева и Александр Масляков на телешоу «Минута славы», 2012 год
Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Александр Масляков, 2015 год
Maxim Burlak/Russian Look
Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён президент Телевизионного творческого объединения «АМИК» Александр Масляков,2017 год
kremlin.ru
Владимир Путин и Александр Масляков на открытии Московского молодёжного центра «Планета КВН», 2013 год
kremlin.ru
Александр Масляков с сыном перед церемонией вручения государственных наград в Кремле, 2017 год
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Праздничный концерт в честь 60-летия телепрограммы КВН в Красногорске, 2021 год
Владимир Гердо/ТАСС