Отец российского юмора: Масляков отмечает 80-летие

Сегодня, 24 ноября, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков отмечает 80-летие. Клуб весёлых и находчивых невозможно представить без его бессменного ведущего. Эту программу видел каждый россиянин, она до сих пор всеми любима.

КВН стал современной кузницей российских юмористов. Благодаря этой передачи многие участники стали настоящими звёздами. Александр Гудков, Гарик Мартиросян, Тимур Батрутдинов, Станислав Ярушин, Гарик Харламов всегда тепло вспоминают годы, в которые они выступали именно на сцене Клуба весёлых и находчивых. Многие до сих пор благодарят Маслякова за то, что он им дал «билет в жизнь».

Сам Масляков случайно попал на телевидение. Когда он учился на энергетическом факультете Московского института инженеров транспорта, ему и ещё нескольким студентам предложили принять участие в создании юмористической передачи. Он проделал путь от участника институтской команды до ведущего программы, а затем построил настоящую империю КВН, вокруг которой много слухов и скандалов. Самые яркие моменты жизни телеведущего — в галерее NEWS.ru.