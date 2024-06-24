Осуждение СВО, виза Путина, оскорбление русских: как сейчас живет Леди Гага

Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/Global Look Press

Леди Гага

Американская певица Леди Гага в 2022 году шокировала россиян, назвав их тупыми. Что звезда говорила о спецоперации на Украине, своем отношении к Киеву и президенту РФ Владимиру Путину?

Что Леди Гага сказала в начале СВО

В начале российской спецоперации на Украине певица опубликовала пост о том, что молится за Украину. В обращении она выразила надежду на скорое окончание боевых действий.

28 февраля 2022 года в интервью на ковровой дорожке премии Гильдии киноактеров Леди Гага также выразила поддержку Украине. Певица заявила, что ее сердце «с людьми Украины».

За что Леди Гага назвала русских тупыми

В апреле 2022 года Леди Гага резко высказалась в адрес россиян во время своего джаз-концерта в Лас-Вегасе. Когда наступила небольшая пауза между песнями, певица решила высказаться по поводу сложившейся политической ситуации в мире на фоне событий на Украине.

Тогда же прозвучали оскорбления в адрес россиян. Неожиданно для всех Леди Гага назвала русских «тупыми». Некоторые СМИ предполагали, что этими словами певица, возможно, дала понять, что с концертами в Россию она больше не приедет.

«Они должны были арестовать меня в России, когда у них была такая возможность. Я велела им надеть на меня наручники. Они были тупыми в тот день, и они тупые сейчас», — заявила певица.

Предположительно, речь шла о случае, произошедшем в 2009 году в Москве. Тогда Леди Гагу едва не задержали за то, что она в полуобнаженном виде находилась на Красной площади. Позднее, в 2012 году, на концерте в столице России певица выступила с речью в поддержку ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и предложила полиции задержать ее за это прямо на шоу, но правоохранители этого не сделали.

После заявления селебрити в апреле 2022 года ее русскоязычная аудитория написала в комментариях к постам певицы, что публичные люди не должны позволять себе такие высказывания. Некоторые пользователи упрекнули Леди Гагу в плохом отношении к аудитории, на которой «она хорошо зарабатывала».

Пользователей поддержала российская телеведущая Ксения Бородина. Она заявила, что «такие высказывания в адрес русских людей — это свинство». Российская модель Мария Погребняк назвала Леди Гагу «не вполне образованным человеком», чьи слова не стоит воспринимать близко к сердцу.

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил резкое высказывание американской звезды низким интеллектом. По мнению эксперта, «Леди Гага просто глупа и все западные артисты тоже тупые совершенно».

Фото: IMAGO/Faye Sadou/Global Look Press Леди Гага

Какую визу просили для Леди Гаги у Путина

В 2013 году президент корпорации PMI (организатор концертов Мадонны и Леди Гаги в Петербурге) Евгений Финкельштейн отправил открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести в действие в России «артистическую визу», о чем сообщал РБК. Обращение поддержали представители других концертных агентств России и руководители известных творческих коллективов, участвующих в организации гастролей зарубежных артистов.

Идея о введении «артистических виз» появилась на фоне указания, которое поступило Минкульту от Генпрокуратуры в ответ на обращение Виталия Милонова. Политик требовал провести проверку легитимности въездных виз Мадонны и Леди Гаги.

В организации гастролей Минкульт выступал как приглашающая сторона. Тогда зарубежные селебрити въезжали в Россию по линии «культурных связей». Однако прокуратура установила, что выданные «культурные» визы «использовались в целях осуществления коммерческой концертной деятельности, что данным типом виз не предусмотрено».

Какие последние новости о Леди Гаге

19 июня певица выступала в Лас-Вегасе с сольным концертом. Американская поп-дива надела платье от украинского бренда SANTA. Сообщается, что наряд был сшит за четыре дня. Подчеркивалось, что платье было создано в единственном экземпляре.

Образ Леди Гаги состоял из основы в бельевом стиле, накидки и крашеных страусиных перьев. Эксклюзивное платье пошили из матового шелкового сатина нежно-розового цвета, который украсили вышивкой. Наряд отличался асимметричностью: один рукав накидки длинный, а другого — просто нет.

На странице Ukrainian Fashion Week сообщается, что в создании образа принимал участие личный стилист певицы Том Иребаут.

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