«Почти не встаю»: звезда «Интердевочки» Дрожжина о своем состоянии Похудевшая до 40 кг актриса Дрожжина рассказала, что почти не встает

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Наталья Дрожжина

Известная по фильмам «Семнадцать мгновений весны» и «Интердевочка» актриса Наталья Дрожжина сообщила в разговоре с NEWS.ru, что очень плохо себя чувствует и «почти не встает». Общаясь с корреспондентом, она добавила, что ждет врача. По словам Дрожжиной, она тяжело болеет.

Ко мне приехал доктор — очень плохо себя чувствую. Я почти не встаю, — сообщила Наталья.

Она стала фигуранткой дела о мошенничестве с наследством актера Алексея Баталова три года назад. Имущество вдовы и дочери артиста было переписано на посторонних людей — Дрожжину и ее мужа-юриста Михаила Цивина. По итогам суда супруг актрисы получил реальный срок в пять лет тюрьмы, а она сама — четыре года условно.

Как говорил адвокат Дрожжиной Вячеслав Макаров еще в 2023-м, она перенесла несколько тяжелых операций в 2022 году и три инсульта. В СМИ писали, что актриса похудела на 40 килограммов, так как у нее обострились проблемы с внутренними органами после инфаркта. Врачи также связывали ухудшение ее состояния с сильным стрессом, который звезда испытала из-за многолетних судов с семьей Баталовых.