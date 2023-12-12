Похудевшая до 40 кг звезда «Интердевочки» перенесла три инсульта Адвокат Макаров сообщил о трех инсультах у актрисы Натальи Дрожжиной

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Советская и российская актриса Наталья Дрожжина, известная по фильмам «Семнадцать мгновений весны» и «Интердевочка», перенесла три инсульта, заявил ее адвокат Вячеслав Макаров. По его словам, которые передает «360», 75-летняя артистка чувствует себя плохо и сейчас проходит курс лечения.

Она реально себя плохо чувствует и проходит курс лечения. Это все, что пока вам могу сказать. Не знаю, кто что пишет, по-любому это медицинская тайна. <...> Она перенесла несколько тяжелых операций еще в 2022 году и три инсульта, она это не скрывает. В настоящее время проходит курс реабилитации, — отметил Макаров.

Ранее Telegram-каналы сообщили, что Дрожжина стала весить менее 40 кг. По предварительной информации, у актрисы обострились проблемы с внутренними органами после инфаркта. Врачи также связывают ухудшение ее состояния с сильным стрессом.

Врач-нарколог Василий Шуров ранее заявил, что советская актриса Ксения Качалина, бывшая супруга актера Михаила Ефремова, может страдать от алкогольной зависимости. По его словам, такой вывод можно сделать после интервью, в котором она рассказывает про запущенное состояние ее квартиры и проживающих там десятки кошек.