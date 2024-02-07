«Никакого сочувствия»: Драпеко об «отмене» Раппопорт и Серебрякова Депутат Драпеко «не сочувствует» Серебрякову и Раппопорт после отмены спектаклей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ксения Раппопорт

Отмена спектакля «Эйнштейн и Маргарита» с участием Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт — самая разумная мера воздействия, высказалась в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко. По ее словам, она не испытывает к этим российским артистам никакого сочувствия, поскольку знает об их антироссийских высказываниях.

Я знаю о высказываниях Раппопорт и Серебрякова, поэтому не испытываю к ним никакого сочувствия после отмены спектаклей. Сомневаюсь, что они финансируют ВСУ, скорее все заработанные деньги они себе оставляют. Наши правоохранительные органы их бы уже проверили множество раз. Это просто их гадостная позиция. Если обвинений полиция не выдвигает, значит, нет оснований для уголовного дела, соответственно, и признания иноагентами, — заявила Драпеко.

Депутат также напомнила, что в России действует закон об изъятии имущества из-за дискредитации Вооруженных сил РФ, однако, по всей видимости, Серебряков и Раппопорт под него не подпадают. Она подчеркнула, что подобные решения принимает суд. Однако, по мнению Драпеко, не может быть, чтобы «слово сказал — и сразу все отобрали».

Судебные процедуры бывают очень муторными. Поэтому я считаю, что отмена спектаклей с их участием — это самая разумная мера воздействия. Может, так они образумятся, — отметила депутат.

Ранее стало известно об отмене спектакля «Эйнштейн и Маргарита» в Нижнем Новгороде. Показ должен был состояться 21 февраля. По некоторым данным, организаторы приняли решение не проводить постановку по рекомендации регионального Министерства культуры. До этого спектакль с Серебряковым и Раппопорт отменили еще в четырех городах России: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ярославле.