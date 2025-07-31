«Нельзя остаться в стороне»: бывший Бони заявил о ее помощи Курской области Бывший возлюбленный Бони сообщил, что она помогает жителям курского приграничья

Экс-участник телепроекта «Дом-2» Степан Меньщиков похвалил свою бывшую любимую девушку и коллегу по телестройке Викторию Боню за оказанную ею помощь жителям курского приграничья, пострадавшим от вторжения ВСУ. Шоумен в беседе с NEWS.ru отметил, что тоже помогает по мере возможности, поскольку считает это важным.

Боня — молодец. Конечно, она помогает. И я помогаю, тем, чем могу, и тем, что умею. Сейчас, в непростой период мировой турбулентности, нельзя остаться в стороне, — подчеркнул шоумен.

Он добавил, что свой выбор сделал уже давно, поддерживая по мере возможности ВС РФ и страдающих мирных граждан.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что блогер Виктория Боня помогает семьям, пострадавшим в результате ударов ВСУ. Он добавил, что телеведущая перевела им 2 млн рублей. Таким образом глава ФПБК ответил общественникам, которые упрекнули ведущую в роскошной жизни.

Председатель межрегиональной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков не знал о том, что в отношении блогера Виктории Бони ранее проводилась налоговая проверка другой организацией. По словам собеседника, он также был не в курсе, что звезда помогает людям, пострадавшим от обстрелов Вооруженных сил Украины.