Начинающий художник из Подольска лично вручил свою картину Билли Айлиш

https://static.news.ru/photo/795da6e0-de0e-11ea-910d-fa163e074e61_660.jpg Фото: yashinss/instagram.com

Начинающий художник из Подольска Влад Яшин живёт среди бабочек, которые нередко принимают участие в его творческом процесс. В декабре его картины заметила певица Билли Айлиш. Именно на её портрет у него ушло больше всего красок.

Как пишет «360», менеджер артистки уже пытался купить его работу, однако художник заявил, что хочет лично передать ей портрет.

Мне захотелось передать лично ей, чтобы она её увидела и у себя повесила где-то, — рассказал Влад Яшин.

Первоначально, работы художника-самоучки не нравились даже ближайшему окружению. Но потом случилось признание. Его рисунки оценил американский рэпер XXXtenatacion. Сейчас Влад готовит автопортрет. По его словам, он боится, что поклонники его не ценят как самостоятельного художника, а любят только потому, что он рисует известных людей.

Как писал NEWS.ru, американская певица Билли Айлиш обнародовала в Интернете клип на новую песню My future («Моё будущее»). Анимированный ролик был создан под руководством режиссёра Эндрю Онорато. В мелодичной балладе исполнительница рассказывает о том, с каким нетерпением жаждет увидеть своё будущее. За несколько часов с выхода релиза клип набрал больше четырёх миллионов просмотров и миллион лайков.