Мошенники пытались развести директора Буйнова на крупную сумму денег Мошенники вымогали у директора Александра Буйнова $10 тысяч

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Буйнов

Мошенники вымогали у концертного директора народного артиста России Александра Буйнова Сергея Пудовкина $10 тысяч. Он рассказал NEWS.ru, что два дня вел переписку с человеком, который для убедительности присылал видео Буйнова, однако это оказался deepfake. Концертный директор и артист намерены обратиться с заявлением в полицию.

Сам Буйнов ничего об этом не знал. Этой переписки у него в Telegram нет. Произошла попытка мошенничества с целью похитить $10 тысяч. Мы незамедлительно обратимся в полицию. Надеюсь, быстро возбудят уголовное дело. Ситуация крайне опасная, но это было очень убедительно. Вор прислал взятые из интернета видео Буйнова и пытался установить доверительный контакт, — сказал Пудовкин.

Ранее также стало известно, что мошенники рассылают фейковые письма от имени «Комитета информационной и правовой безопасности» при Роскомнадзоре. Россиян призвали быть бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников. В РКН подчеркнули, что упоминаемого в письмах комитета не существует. Представители ведомства также добавили, что для рассылки официальных писем они используют только почту, указанную на официальном сайте Роскомнадзора.